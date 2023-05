Carmelo Anthony annonce officiellement sa retraite des parquets NBA !

En marge des Playoffs, une très grosse breaking news vient de tomber sur la planète NBA : Carmelo Anthony a décidé d’annoncer officiellement sa retraite des parquets, un an après son dernier match dans la Grande Ligue sous le maillot des Lakers.

C’était le 5 avril 2022, sur le parquet des Suns. On ne le savait pas encore à l’époque, mais ce match représente le tout dernier de la carrière de Carmelo Anthony.

Sans équipe cette année, Melo a donc choisi de dire stop. La nouvelle a été annoncée par le joueur lui-même sur son compte Twitter, à travers une vidéo de quasiment deux minutes dans laquelle on retrouve certains de ses plus grands highlights, un discours rempli d’émotion, ainsi que son fils Kiyan qui va désormais “reprendre le flambeau”.

Thank you #STAYME7O pic.twitter.com/4au8cOd13s

— Carmelo Anthony (@carmeloanthony) May 22, 2023

Carmelo Anthony, c’est évidemment l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA et l’un des attaquants les plus doués all-time. 28 289 points au compteur entre Denver et New York (et quelques autres franchises), neuvième plus gros total de la Grande Ligue, ça vous place un homme.

Melo, c’est aussi dix sélections au All-Star Game, six sélections dans une All-NBA Team (deux fois dans la seconde, quatre fois dans la troisième), un titre de meilleur scoreur et une place dans le Top 75 all-time de la Grande Ligue. À ça, il faut également ajouter un superbe titre NCAA avec Syracuse avant de se présenter à la légendaire Draft 2003 (avec LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh), et surtout ses nombreux accomplissements dans le basket FIBA. Melo est l’un des plus grands représentants de Team USA, avec qui il a remporté trois médailles d’or olympiques (un record partagé avec Kevin Durant) tout en détenant plusieurs records (37 points dans un match, deuxième scoreur de l’histoire de Team USA).

Alors oui, au milieu de tout ça, Carmelo Anthony n’a jamais remporté de titre NBA, et n’a pas connu la fin de carrière qu’il recherchait sans doute. Mais Carmelo Anthony reste l’un des joueurs les plus talentueux que la Ligue a pu observer, alors clairement il va nous manquer.

Bye bye Melo.