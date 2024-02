Auteur de 28 points cette nuit lors de la défaite des Suns face aux Rockets, Kevin Durant a ajouté une nouvelle ligne à son long C.V. L’ailier a dépassé Carmelo Anthony pour devenir le 9ème meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

Moses Malone avait été dépassé en décembre et c’est désormais au tour de Melo de reculer d’un cran dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs de tous les temps. Quoi de plus logique pour un joueur du talent de KD, toujours aussi monstrueux de facilité malgré ses 35 printemps. Du Thunder aux Suns en passant par Golden State et Brooklyn, la Durantula a construit sa Legacy à coups de buckets aux quatre coins du pays. Il est même considéré comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire de ce sport.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving up to 9th all-time in scoring leaders! pic.twitter.com/GuUlpx8xtL

— NBA (@NBA) February 24, 2024

Prochaine étape pour le numéro 35 ? Un certain Shaquille O’Neal, qui compte pile 300 points d’avance au classement. Kevin Durant devrait le dépasser d’ici une petite dizaine de matchs grosso modo. Pour la suite, il faudra s’armer de patience car la doublette Wilt Chamberlain – Dirk Nowitzki a 3000 points de rab sur l’ailier. En gardant son rythme, KD pourrait revenir sur eux en fin de saison prochaine avant de s’attaquer au Top 5. Reste à savoir jusqu’où l’ancien poto de Russell Westbrook sera capable de monter ? En poussant encore quelques années, il pourrait bien aller chercher Karl Malone voire Kareem Abdul-Jabbar. LeBron James et ses quasi 40 000 points sont eux hors d’atteinte.

9TH ALL-TIME.

Continuing to rise in the history books. Congrats, KD! 🫡 pic.twitter.com/hliwl5rrau

— Phoenix Suns (@Suns) February 24, 2024

Source texte : NBA