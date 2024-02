Amen Thompson et les Rockets tapent les Suns au finish (114-110) !

Le Texas ne réussit décidemment pas à Phoenix. Déjà défaits par les Mavericks de Luka Doncic la nuit dernière, ce sont cette fois-ci les Rockets de… Amen Thompson qui ont pris le dessus sur la bande de Kevin Durant. Une victoire 114-110 pour Houston avec un gros suspense jusqu’au bout !

Le mood n’est pas très bon pour les Rockets ces derniers temps. En tout cas, il est clairement moins bon qu’au début de l’année, où ils étaient confortablement au play-in. La sortie de ce break n’est – en plus – pas facile puisqu’après s’être fait taper par New Orleans, ils doivent affronter des Suns qui sont en bonne forme. Challenge relevé par les hommes d’Ime Udoka qui ont parfaitement géré ce match !

Pourtant, ça commençait mal pour les fusées avec un gros retard à l’allumage : 22-6 pour commencer… Pas la meilleure façon d’entamer une rencontre mais pas de problème pour Houston. Ils reviennent rapidement et prennent même le lead dès la fin de ce premier acte. Fred VanVleet et Jalen Green sont très chauds à longue distance pendant qu’Amen Thompson amène une intensité incroyable. Déjà auteur de 22 points face aux Pels, le rookie est partout dans ce match, et en particulier dans les bons coups. Rebond offensif sur rebond offensif, dunk sur dunk, défense sur défense et un impact athlétique très impressionnant. Il va même réussir à contrer Bol Bol, pour vous rendre compte de la folie !

Le 3ème quart sera sur le même rythme avec des protagonistes qui se joignent à la fête organisée par le jumeau d’Alperen Sengun. Cam Whitmore fait un gros taf en sortie de banc, Jabari Smith Jr sort de sa maladresse et c’est une belle avance prise par les Rockets. Un lead qui ne sera jamais lâché malgré une tentative de braquage orchestrée par le malfrat Kevin Durant. Celui qui a fini en prison, c’est pourtant bien Devin Booker qui – malgré 25 points – a été très maladroit et s’est très souvent compliqué la vie.

25 bonnes minutes de lancers plus tard, c’est une grosse victoire collective qui va faire du bien au moral à Houston, face à l’une des meilleurs équipes en ce moment.

Côté Phoenix, c’est une deuxième défaite de suite sans Bradley Beal malgré le meilleur match cette saison de Bol Bol. 25 points et 14 rebonds pour le géant mais ça ne sera malheureusement pas suffisant. Pour adoucir les peines des fans, les 28 points de Kevin Durant lui ont permis de monter au 9ème rang des scoreurs les plus prolifiques all-time.

Les Suns auront l’occasion de prendre leur revanche puisque les deux équipes se rejouent 2 fois la semaine prochaine !