C’était annoncé comme le main event de cette nuit ! Les Wolves, numéro 1 de la Conférence Ouest et les Bucks, contenders déclarés de la Conférence Est. Résultat ? On n’a pas été déçu de ce match qui s’est joué dans les toutes dernières minutes mais ce sont bien les gars du Wisconsin qui se sont imposés.

S’il y a bien une équipe qui fait parler en ce moment, ce sont les Milwaukee Bucks de Doc Rivers. Des déclarations de partout, J.J Redick s’en mêle et on attend seulement qu’ils répondent sur le terrain. Un match face aux Wolves ? Occasion parfaite et occasion saisie pour les daims, qui ont fermé pas mal de bouches cette nuit, tout en ouvrant grand la leur pour prendre un bol d’air frais nécessaire.

Comme d’habitude, le tout s’est fait sur les épaules d’un énorme Giannis Antetokounmpo. Le Grec a martyrisé la raquette, ne laissant que les fautes l’empêcher d’aller au panier. 33 points, 13 rebonds et 5 passes à 9/13 au shoot dont 14/21 (!) aux lancers pour porter son équipe. Inarrêtable quand il se lançait vers le cercle, il a été très bon au moment où son équipe a fait la différence. Dans le 3ème quart-temps, alors que les Wolves sont légèrement devant, il va prendre les choses en main pour lancer de la meilleure des manières LE run important.

Un run dont les principaux artisans se nomment Damian Lillard, Pat Connaughton et surtout Malik Beasley, bien décidé à envoyer filoche sur filoche. 20 à 2 à partir de la fin du 3è quart et 36-13 sur l’ensemble pour prendre les rênes, normal pour des daims.

De quoi être serein pour la fin de match ? C’est mal connaître les Minnesota Wolves 2023-24 qui ne lâchent rien. Ils restent au contact et réussissent à revenir à 6 petites unités seulement, via deux 3-points consécutifs de KAT. On revit au sein du Target Center et on croit en un comeback assez inespéré. Anthony Edwards donne tout mais malheureusement pour eux, le joueur le plus clutch de ce match s’appelle bel et bien Damian Lillard. Dame Time pour les intimes.

Etape 1 : un premier 3-point extrêmement compliqué en fin de possession pour créer de l’air à son équipe. Etape 2 : plier le match sur un jumper à mi-distance à 11 secondes de la fin qui donne 5 points d’avance. Etape 3 : la victoire, la montre, vous connaissez. Il finit en quasi triple-double malgré de la maladresse en début de match : 21 points, 9 rebonds et 10 passes pour le lieutenant de Giannis Antetokounmpo. Une victoire très importante au classement mais aussi dans les têtes pour repartir de plus belle après le All-Star Break.

Les Wolves ont été très bons pendant 3 quart-temps et demi mais ça ne suffit pas quand l’attaque cale. Un bon enseignement à tenir pour la bande d’Anthony Edwards qui reste première de la Conférence Ouest. Ça sent de plus en plus les Playoffs en NBA…