Les Bucks s’offrent les Clippers, Damian Lillard patron du money time (117-124)

Privés de Kawhi Leonard, Russell Westbrook et Paul George, les Clippers recevaient ce soir les Bucks à Los Angeles. Un énorme défi pour les hommes de Tyronn Lue, qu’ils ont failli relever. Le duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard (69 points à 2) a eu le dernier mot !

On ne donnait pas très cher de la peau des Clippers, lorsque Kawhi Leonard et Paul George ont été déclarés absents pour la rencontre. En plus face à des Bucks qui ont subi un mauvais revers au bout du money time face aux voisins des Lakers, et qui voudraient bien passer leurs nerfs. Tyronn Lue possède ses hommes de main à disposition, ceux qui vivent dans l’ombre des stars. James Harden est le seul membre du quatuor à être sur le parquet, mais pourtant, ce sont bien les locaux qui montrent le plus de jeu.

Ivica Zubac ponce convenablement Bobby Portis et Giannis Antetokounmpo au poste bas, Bones Hyland est “très bon pour rentrer des mauvais tirs” dixit le cher Jacques Monclar en direct sur BeIN Sports. La tactique des Voiliers est bien simple : défendre de manière très compacte, prendre le risque d’autoriser quelques bombinettes à longue portée mais fermer systématiquement les couloirs de drive pour Giannis Antetokounmpo.

Et… ça marche plutôt bien, Milwaukee est pris par le rythme rapide et le jeu collectif de son adversaire du soir, ça déjoue assez durement et symbole de cette frustration, Doc Rivers mange sa faute technique avant la mi-temps.

Les esprits s’échauffent, James Harden et Bobby Portis s’échangent quelques amabilités et on sent que ce match peut basculer si personne ne vient calmer le jeu. Finalement, la mi-temps mettra tout le monde d’accord. Les Clippers sont devant (62-59), et c’est mérité.

Le retour du vestiaire est plus favorable aux Bucks, qui prendront jusqu’à une petite dizaine d’unités d’avance dans le troisième quart. Comme un symbole, c’est Boston, Brandon de son prénom, qui mystifie Giannis deux fois de suite, avec un gros dunk et un contre. Outch. Dans son sillage, les Clips sont galvanisés et recollent au score pour l’entame du dernier quart.

Un money time tendu s’annonce ? Oui, mais ce money time va être géré avec brio par le Greek Freak puis Damian Lillard, qui aura été impérial en fin de partie (16 points au QT4). Regard froid sur la montre, it’s Dame Time. Faute à 3-points provoquée, tir derrière l’arc ensuite pour tuer la rencontre. Résultat final ? 117-124 Bucks, et la pression mise sur les Cavaliers au classement de l’Est.

