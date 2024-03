Le pari spécial NBA Sunday : 135€ à gagner en misant sur un Paolo Banchero dominant face aux Pacers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 3 mars, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec neuf matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

20h : Clippers (2,60) – Bucks (1,50)

23h : Hawks (3,15) – Pelicans (1,33)

23h : Heat (1,17) – Wizards (5,10)

23h : Magic (1,76) – Pacers (2,10)

23h : Kings (1,35) – Rockets (3,05)

0h : Knicks (1,32) – Sixers (3,20)

0h : Cavs (1,31) – Nets (3,25)

0h : Thunder (1,06) – Grizzlies (7,80)

2h30 : Lakers (1,87) – Wolves (1,87)

Le pari qu’on sent bien

Paolo Banchero collecte à minima 20 points, 7 rebonds et 5 passes décisives (2,35) : Affiche du “multi-NBA” de 23h, le Magic reçoit les Pacers à Orlando. Après avoir perdu presque honteusement face aux Knicks et cédé l’avantage du terrain virtuel en Playoffs à New York, les soldats de Mickey doivent réagir face aux Pacers. Aucune envie de perdre du terrain sur l’adversaire, d’autant plus que celui-ci reçoit les Sixers et peut légitimement prétendre au succès. Pour guider le Magic ? Paolo Banchero doit montrer un beau visage. Et donc envoyer du bois. Ici, on y croit fort. Lors du dernier match entre les deux équipes ? Banchero a collé 34 points, 7 rebonds et 4 passes.

Le combiné à tenter

Darius Garland colle 23 points ou +, les Bucks tapent les Clippers (2,19) : Darius Garland a mis le feu à la défense des Wolves vendredi, avec une capacité à s’ouvrir le cercle qu’on pourrait presque qualifier de “diabolique”. Ce soir, face aux Nets à la maison, aucun ralentir prévu. Donovan Mitchell est toujours absent, Darius a les clés du camion dans les mains. De l’autre côté du pays, les Bucks veulent se rattraper face aux Clippers après avoir perdu un match sublime face aux Lakers. Giannis Antetokounmpo énervé, bougez-vous de sa route.

Une petite folie pour finir ?

Rudy Gobert s’éclate face aux Lakers, colle 23 points au minimum (3,85) : la classique à Los Angeles : LeBron James et Anthony Davis incertains. La moins classique à Minnesota : Karl-Anthony Towns absent indéfiniment. Et donc beaucoup de place dans la peinture pour Rudy. L’heure d’un match de bourrin pour la Gob’ ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

