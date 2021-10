Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 25 points minimum pour chaque joueur, qui va cartonner au scoring cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 25 octobre, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec neuf matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

25 points ou plus, l’analyse fine !

Fred VanVleet contre les Bulls (4,20 au lieu de 3,50) : on commence avec une très grosse cote, la plus grosse de toute parmi celles proposées aujourd’hui. Et pour cause, Fred VanVleet connaît un début de saison difficile avec seulement 14 points de moyenne à 34% de réussite au tir. Autant dire qu’il a du mal à lancer sa saison, et en plus les Bulls défendent pas si mal que ça en ce moment. Du coup, si on devait parier, on regarderait plutôt ailleurs.

C.J. McCollum contre les Clippers (2,60 au lieu de 2,15) : regarder ailleurs, mais où ? Peut-être du côté de Portland, avec un C.J. McCollum qui lui au contraire est bien parti cette année. Deux matchs, 34 et 28 pions, ça va il est chaud. Les Clippers ne représentent pas forcément le match-up le plus facile pour un attaquant mais McCollum a ce qui faut en réserve pour atteindre la barre des 25 points une nouvelle fois. Jamais deux sans trois ?

Anthony Edwards contre les Pelicans (2,60 au lieu de 2,15) : Anthony Edwards est l’une des pépites de ce début de saison. Déjà impressionnant en tant que rookie, Edwards confirme déjà avec 24 points de moyenne sur les deux premiers matchs des Wolves cette année. Dans le premier, il était tellement chaud qu’il a demandé au… coach des Rockets de prendre un temps-mort. Bref, Ant-Man prend du bon temps et devrait pouvoir s’amuser contre les faibles Pelicans, spécialistes quand il s’agit de perdre des ballons. Quand on voit des Jaden McDaniels et des Josh Okogie aux côtés d’Edwards, ça devrait donner plein d’opportunités en transition pour les Loups, et on sait à quel point Ant-Man adore ça. Alors, 25 points, vous le tentez ?

Domantas Sabonis contre les Bucks (3,50 au lieu de 2,90) : on aime le talent offensif de Domantas Sabonis, qui peut marquer 25 points s’il le souhaite, on aime un peu moins la confrontation face aux Bucks et leur défense normalement solide derrière Giannis Antetokounmpo et Cie. Autant dire qu’on n’a pas trop trop confiance en ce pari là, même si l’absence du pivot Brook Lopez (et probablement celle de Jrue Holiday) pourrait aider Sabonis à atteindre les 25 unités ce soir. À vous de voir.

Nikola Vucevic contre les Raptors (3,35 au lieu de 2,80) : on termine avec le grand copain d’Evan Fournier, à savoir Nikola Vucevic. Face aux Raptors, qui manque de taille à l’intérieur, le pivot monténégrin pourrait bien se faire plaisir. Cependant, avec désormais DeMar DeRozan, Lonzo Ball et évidemment Zach LaVine à ses côtés, Vucevic est bien plus discret offensivement cette saison (13,3 points de moyenne). De plus, et c’est un élément très important, il est incertain pour la rencontre (un peu malade). Bref, les bons plans sont probablement sur d’autres cotes.

01h00 : Pacers (2,15) – Bucks (1,83)

01h00 : Hornets (2,00) – Celtics (1,95)

01h30 : Raptors (2,10) – Bulls (1,85)

01h30 : Hawks (1,14) – Pistons (6,50)

01h30 : Nets (1,37) – Wizards (3,45)

01h30 : Heat (1,10) – Magic (7,50)

02h00 : Wolves (1,48) – Pelicans (2,95)

03h00 : Nuggets (1,19) – Cavaliers (5,55)

04h30 : Clippers (1,73) – Blazers (2,35)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

