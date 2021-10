Conclusions hâtives NBA 2021-22 – la Conférence Ouest : Apéro TrashTalk

Ah, la reprise NBA ! Les premières nuits blanches de la saison, les coups de coeur de la première semaine et bien évidemment les conclusions hâtives ! Votre duo préféré revient avec un classique de chez classique de l’Apéro TrashTalk pour officiellement lancer cette campagne 2021-22 bien prometteuse. Après la Conférence Est, on passe à l’Ouest, avec déjà quelques énormes pièges dans lesquels tomber.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

La dynastie des Warriors de nouveau en marche ? Rudy Gobert peut-il tourner à 20 rebonds de la moyenne ? Les Clippers en mode tanking ? Combien de jours avant que les Lakers n’implosent complètement ? Ja Morant, candidat crédible au MVP en 2022 ? Davion Mitchell peut-il prétendre au DPOY ? Voilà quelques unes des questions qui reviennent en ce début de saison concernant la Conférence Ouest, entre commencement de réflexions intéressantes et débats dont on préfèrera rire dans quelques semaines. Parce que c’est ça une conclusion hâtive, s’imaginer qu’untel ou untel est devenu Michael Jordan alors qu’il n’est qu’un Kyle Singler un peu trop en forme, s’imaginer que les Clippers ou les Rockets sont capables d’aller en Finales NBA, enfin bref vous voyez le délire. Le genre de vidéo à déguster avec la gourmandise du moment, mais, surtout, le genre de vidéo à ressortir dans six mois en se fendant la gueule à propos de tant de conneries. Et vous, c’est quoi votre hot take de cette première poignée de jours de compétition ?

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur. La NBA est de retour dans nos vies et on va pas se gêner pour en goinfrer jusqu’à explosion du bide.