Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 7 janvier, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec neuf matchs au programme dont deux en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Cavs (1,19) – Spurs (4,30)

21h : Nets (1,28) – Blazers (3,45)

0h : Kings (1,60) – Pelicans (2,25)

0h : Magic (1,99) – Hawks (1,76)

1h30 : Mavs (2,15) – Timberwolves (1,71)

2h : Nuggets (1,06) – Pistons (7,90)

2h : Suns (1,54) – Grizzlies (2,35)

2h30 : Warriors (1,68) – Raptors (2,10)

3h30 : Lakers (2,80) – Clippers (1,44)

Le pari qu’on sent bien

Domantas Sabonis avec au moins 20 points, 10 rebonds et 5 passes face aux Pelicans (1,84) : quand Domantas Sabonis va, tout va du côté de Sacramento. Cela tombe bien pour les Kings car le Lituanien est en pleine forme. Il vient de claquer deux énormes triple-doubles dont un avec plus de 20 rebonds. Cette nuit, Domas va croiser la route de son grand copain Jonas Valanciunas pour un duel made in Lituanie. 20 points, 10 rebonds et 5 passes pour Sabonis dans sa forme actuelle, cela devrait être une balade de santé.

Le combiné à tenter

Les Clippers enfoncent les Lakers, le Magic confirme face aux Hawks (2,87) : Petit détour du côté de Los Angeles pour le derby. Les Clippers sont au mieux de leur forme alors que les Lakers sont en pleine crise. Si Kawhi Leonard et compagnie montrent la même chose que sur les dernières semaines ça devrait le faire. On voit aussi Orlando confirmer sa belle victoire contre Denver face à une équipe d’Atlanta qui vient d’en prendre 150 à Indiana. Si la bonne défense du Magic parvient à calmer Trae Young, les piou-pious ne pourront pas tenir la distance.

Une petite folie pour finir ?

Victor Wembanyama plante minimum 20 points, 7 rebonds et 3 passes (4,30) : Wemby en prime time, c’est déjà cadeau et on espère bien voir notre Alien tricolore briller face à une équipe des Cavs toujours diminuée et privée notamment d’Evan Mobley dans la raquette. Malgré un temps de jeu réduit depuis quelques matchs à cause de sa cheville, Wembanyama a prouvé qu’il pouvait être très productif même sur 25 minutes.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

