Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 1er janvier, seulement trois rencontres NBA pour débuter l’année à partir de 2h du matin. Un NBA Sunday light donc, sans match en prime time, ce qui n’empêche pas l’opportunité d’aller grossir les étrennes de Noël si vous êtes des Hexperts.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h00 : Nuggets (2,10) – Celtics (1,75)

2h00 : Bucks (1,35) – Wizards (3,10)

2h00 : Grizzlies (1,51) – Kings (2,50)

Le pari qu’on sent bien

Domantas Sabonis qui score plus de 19,5 points (1,90) : 18,6 points par rencontre en moyenne depuis le début de saison pour l’intérieur des Kings, mais des stats qui montent à 21,7 pions sur le mois de décembre. Après un début d’exercice poussif, le Lituanien semble avoir trouvé son rythme de croisière et atteindre une fois de plus la barre de 20 unités (chose faite 10 fois sur les 13 dernières rencontres) semble parfaitement dans ses cordes.

Le combiné à tenter

Les Nuggets et les Bucks s’imposent (2,84) : la dynamique est bonne pour les Nuggets qui reçoivent des Celtics un peu moins en forme, donc on voit bien les petits gars du Colorado s’imposer à domicile. Dans le même temps, on ne doute pas trop de la capacité des Bucks à se défaire des Wizards, malgré les absences de Jrue Holiday et Khris Middleton. Le combo des deux offres une cote sympathique à laquelle on croit.

Une petite folie pour finir ?

Brook Lopez score ses 20 points sur la tête de Porzingis (3,50) : on vient de le dire, Jrue Holiday et Khris Middleton digère leur réveillon en costard ce soir, ce qui veut dire que d’autres joueurs des Bucks vont devoir assurer une part plus importante au scoring. Brook Lopez et ses 14,8 points de moyenne cette saison semble tout indiqué pour faire ce step up, et avec 5 unités de plus, il atteint les 20 pions et valide une belle cote de 3,50.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

