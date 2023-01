Petite sensation dans le haut de tableau. Cette nuit, la meilleure équipe de l’Est se déplaçait chez la meilleure équipe de l’Ouest. Des Celtics en terre inconnue, là où Nikola Jokic a pris l’habitude de sécher les visiteurs à grands coups de 28 points, 16 rebonds et caramel de passes décisives. Devinez quoi ? Le Joker a réitéré.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

C’eût été à Boston que le match aurait été différent. Aucun débat là-dessus. Mais c’était à Denver. Impressionnant de constater le barbelé-parquet qu’est devenue la Ball Arena. Même avec un Kentavious Caldwell-Pope pas dingue et un Aaron Gordon imprécis dans ses choix (parfois totalement con), les Nuggets d’ se sont tranquillement imposés pour cette réception des Celtics, déroulée tout en gestion. Un assemblage de pièces importantes, certaines étaient absentes la saison passée : Bruce Brown qui lock-down les Jay Brothers, Bones Hyland tout feu tout flamme, Michael Porter Jr. précieux et… Nikola Jokic en mode triple-double BESTIAL. Le Serbe a terminé la partie avec 30 points à 10/13 au tir, 12 rebonds, 12 passes décisives et 0 ballon perdu. Tu couples ça à des Celtics à 3/19 à 3-points en première mi-temps, et forcément ça aide le match à choisir son lauréat du jour. Jamais les Nuggets n’ont été inquiété par un retour de Boston. Quelques poussées à six ou sept unités, toujours calmées par un tir du parking de Bruce Brown ou une filoche de MPJ. Victoire de patron gérée par des patrons.

Scal “It’s just not fair.”#MVP Nikola Jokic doing MVP things in the 1st quarter: -great entry pass to Aaron Gordon for the dunk

-posts up Al Horford, bangs in for the lay-in

-pulls up and rainbows in the 3-pointer

-drives in, lays it up off glass#MileHighBasketball #Nuggets pic.twitter.com/g3p192trIH — Joel Rush (@JoelRushNBA) January 2, 2023

Marrant quand à Denver, les fans se sont également mis à chanter ” MVP, MVP “ pour Jayson Tatum. Des voix isolées hein, probablement celles de fans des Celtics venus accueillir leur équipe alors en déplacement près de chez eux, mais les 25 points à 7/16 au tir de Jayson Tatum n’ont pas franchement mérité meilleure ovation que la partie de Nikola Jokic. L’intérieur des Balkans a posé son 5e triple-double sur les huit derniers matchs de Denver. Les Nuggets ont d’ailleurs remporté ces cinq parties, toutes sublimées par la feuille de match du Joker. Se rapproche-t-on d’un troisième titre de MVP consécutif ? Niko est à cette heure le grand favori pour rafler la mise avec son adversaire du soir, Jayson Tatum. Du coup, il vient de gagner un duel importantissime dans les têtes des votants. Les Celtics et les Nuggets ne se réaffronteront plus cette saison, ce qui propulse cette performance au statut de “gros coup de cravache” du Serbe dans la course au MVP. Et merci les role players bien en jambes, ainsi que Michael Malone pour ce basket de qualité. Y’a pas que le grand bonhomme dans la vie.

Anecdote golri, un dunk de Robert Williams III a légèrement fait pencher l’arceau et le match a été retardé d’une trentaine de minutes dans le 4e quart-temps.

Celtics vs. Nuggets game is delayed because the rim is uneven. pic.twitter.com/BYA6i0nSJ0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 2, 2023

Retour au vestiaire tête haute – torse bombé pour Denver, on to the next one pour Jayson Tatum et les Celtics. Deux salles deux ambiances, et un gros coup d’accélérateur du Joker dans la course au trophée de MVP. Trois fois de suite. Ce serait fou quand même.