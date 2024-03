Ce Nuggets – Knicks, qui représentait l’affiche de la nuit en NBA s’est conclu par une victoire de patron de Denver. Une de plus dans la besace, le champion en titre déroule.

La plus grosse défaite des Nuggets cette saison était intervenue à New York fin janvier avec une râclée de 38 points. Les Nuggets avaient donc à cœur de montrer aux New-yorkais de quoi ils étaient capables. Les Knicks doivent commencer un nouveau match sans Julius Randle, OG Anunoby et Mitchell Robinson mais peuvent compter sur un Josh Hart en forme qui a compilé cinq triple-doubles sur les 21 derniers matchs. Côté Nuggets, le temps est au beau fixe : douze victoires en quatorze matchs, un Nikola Jokic qui court (lentement) vers son troisième trophée de MVP et un collectif qui nous donne envie de chanter avec les oiseaux.

Le très satisfaisant Isaiah Hartenstein propose déjà du gros boulot dans la raquette et Jalen Brunson nous fait un premier quart sérieux (8 points). New York est à la hauteur de Denver. Pour les montagnards, on est dans le rythme pour la masterclass habituelle. Stats à la mi-temps ? 15 points pour Michael Porter Jr., 17 pour Jamal Murray. Le Joker ? A un rebond du triple-double, avec 16 points et 10 passes. Denver mène 61 à 56 et commence à se constituer un petit matelas d’avance sympatoche.

HARTENSTEIN TOO STRONG! pic.twitter.com/ob4VdPfBtg

— Big Knick Energy (@BigKnickEnergy_) March 22, 2024

76-88 Denver au début de la dernière période. Les Knicks commencent ce dernier quart temps par un gros 7-0 et sont sur la nuque des Nuggets. Bojan Bogdanovic hausse le ton avec un gros trois qui ramène New York à deux points. Malheureusement pour les Knicks, le New Jersey pourrait descendre dans son intégralité dans le Colorado pour contester les drives de Jamal Murray que ça ne suffirait pas. Le meneur canadien est sensationnel et envoie des acrobaties monstrueuses pour finir avec la faute.

JAMAL MURRAY TOUGH 💪 pic.twitter.com/jIEMqHh367

— Denver Nuggets (@nuggets) March 22, 2024

Les champions en titre ont déballé leur collectif mais c’est leur talent qui va faire la différence dans cette fin de match. Après quelques passes lumineuses, le Joker envoie un tir dont il a le secret et les Nuggets repassent à +9. Isaiah Hartenstein (20 points, 8 rebonds et 2 contres ce soir) se démène comme un beau diable mais tout sourit aux Nuggets. MPJ envoie un dernier 3-points qui scelle l’issue de la rencontre. Ça en fera 193 cette saison, un record pour une seule saison chez les Nuggets, bravo pépère et il reste encore treize matchs. MPJ finit la nuit avec 31 points à 13/16 au tir, le Joker propose un familial 30 points, 14 rebonds, 11 passes à 12/23 aux tirs pendant que le troisième du trio, Jamal Murray, envoie 23 points. A surveiller chez Jamal, une cheville qui a tourné à la fin du match.

We don’t know how he does it pic.twitter.com/yba2TlRa1P

— Denver Nuggets (@nuggets) March 22, 2024

En face, un peu esseulé, Jalen Brunson finit à 26 points et 9 passes décisives. Il n’a pas pu compter sur son compère de toujours Josh Hart, trop occupé à produire un peu enjoué 2 points, 3 rebonds, 1 passe à 1/5 aux tirs. Ça fera tout de même 3-1 pour New-York sur ce road-trip, et de toute façon personne ou presque ne bat les Nuggets.

Denver finit par l’emporter et revient à hauteur du Thunder tout en haut de la Conférence Ouest. Les Knicks quant à eux voient Orlando leur passer devant après le succès du Magic contre New-Orleans. A Denver, vitesse de croisière, à New-York, attente de nouvelles de l’infirmière.