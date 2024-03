Dans un match qu’ils n’avaient pas le droit de perdre pour être pris au sérieux dans la Conférence Ouest, les Kings ont réussi à s’incliner face aux Wizards. Le genre de manque de consistance qui ne passera pas en post-season.

Circonstances atténuantes pour Sacramento : pas de Huerter, Lyles ou Vezenkov, absents. Circonstances atténuantes qui auraient dû les faire gagner de seulement 20 points au lieu de 30 ce soir. Au lieu de ça, les Kings ont commencé sur une mauvaise entame et sont déjà menés 27-35 après le premier quart temps. Kyle Kuzma essaye activement de faire descendre les Kings plus bas qu’ils ne le sont déjà en scorant rapidement 18 points en première mi-temps. Les Kings sont complètement à la ramasse ? Eh bien Brian Keefe saute sur l’occasion pour sortir le canon et les chenilles, et les Wizards se prennent un bon vieux 18-0 familial. De’Aaron Fox, rentré dans le poulailler, compte déjà 5 interceptions à la mi-temps et les Wizards ne mènent alors plus que de deux points.

C’est là que le front-office des Wizards abat sa dernière carte pour tenter de faire croire à la planète que son équipe serait compétitive si elle ne jouait pas la draft. Les Wizards ont invité… une troupe de danse folk lituanienne pour assurer le show à la mi-temps. Probablement pour tenter de déconcentrer Domantas Sabonis mais sachez que la méthode semble prometteuse à bien des égards. En effet, ici on soupçonne les Wizards de mettre en place ce stratagème pour que les fans s’enfuient à l’entracte histoire de pouvoir faire rentrer Jared Butler et Jules Bernard dès le troisième quart. En tout cas, Domas est assez discret et en dessous de ses standards au scoring et à la création : 14 points, 14 rebonds et 6 passes ce soir et pas l’impact de l’année en défense. Et les Kings se font distancer, petit à petit, à nouveau.

The 15th seed Wizards just took down the 6th seed Kings… 😳

Anything can happen in the NBA. pic.twitter.com/UYfcI5cws5

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 22, 2024

La balle circule pourtant bien côté Kings et ça trouve du panier à l’occasion, mais au final les hommes de Mike Brown échoueront donc à battre les Wizards qui faisaient pourtant de leur mieux pour perdre. Une nuit à 28% depuis le parking c’est bien trop peu et c’est un des gros facteurs qui coûte aux Kings une victoire précieuse ce soir. De’Aaron Fox en a raté dix à lui tout seul ce soir (25 points à 10/30 aux tirs), Malik Monk six (20 points à 1/7 de loin). Côté Wizards, Kyle Kuzma (31 points, 9 rebonds, 5 passes) s’est régalé, Richaun Holmes (16 rebonds) a moissonné et Jules Bernard n’est pas rentré.

Les Kings ont oublié de déballer leur victoire cadeau, ça fait une défaite qui abîme le tank de la capitale et qui n’arrange donc personne. Une mauvaise opération des deux côtés, décidément les Kings avaient vraiment envie de tout gâcher.