C’était dans l’air depuis un bail, notamment après l’incroyable saison 2022-23 des Kings. Il faut bien récompenser les soldats en place et les verrouiller pour la suite, alors les dirigeants de la franchise californienne viennent d’offrir un beau jackpot à l’un de leurs All-Stars, Domantas Sabonis !

Carrière magnifique que celle de Domantas Sabonis. Une progression linéaire sur ses cinq premières saisons en NBA, une à OKC et quatre avec les Pacers, deux sélections de All-Star avant de quitter l’Indiana et donc ce trade vers les Kings, contre Tyrese Haliburton, en février 2022. Depuis ? Domas pèse de plus en plus et a réussi l’exploit de participer cette saison à ramener les Kings en Playoffs, tout en continuant à produire et à se battre. Résultat ? Récompense !

Sacramento Kings All-NBA C Domantas Sabonis has agreed to a contract renegotiation and extension for a total of $217M over five years — including $195M in new money, his agents Greg Lawrence and Jason Ranne tell ESPN. pic.twitter.com/JL9Yic3Zi8

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2023



Il restait un an de contrat au pivot lituanien mais les Kings et lui ont donc renégocié à la hausse ledit contrat et lui ont surtout rajouté quatre ans de plus au bas de la feuille. Au final un peu plus de 200 brocolis pour le sémillant gaucher, allure de punk à chien mais orfèvre balle en main, qui continuera donc à distribuer les marrons et les buckets pendant un bon moment à Sacramento. A noter que les Kings ont également conservé Alex Len pour un an et un peu plus de 3 millions de dollars, les Kings ont donc verrouillé leur poste 5 pour la saison prochaine !