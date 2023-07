Russell Westbrook faisait partie des joueurs que les Clippers voulaient conserver pour la saison à venir, très satisfaits de son impact après qu’il a été balancé comme un malpropre par les… Lakers. Les deux parties se sont mises d’accord et Russ sera bien de retour à Los Angeles l’an prochain !

Ça c’est de la feel good story qu’on aime. Alors que certains le pensaient sur un inéluctable déclin, voire carrément finito, le Brodie est rené de ses cendres chez les Clippers. Visiblement, il n’était juste pas du bon côté de Los Angeles car chez les Voiliers, il a la totale confiance de ses dirigeants et de ses coéquipiers. L’objectif était de le faire prolonger aux côtés de Paul George et Kawhi Leonard, les deux éternels… blessés, et si l’équipe navigue à vue (la faute au potentiel transfert de James Harden et aux mouvements que cela pourrait impliquer), elle s’assure la présence de son meneur pour les deux prochaines saisons.

Free agent Russell Westbrook has agreed on a two-year, nearly $8M deal to stay with the Clippers, agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. Deal includes player option. Clippers were eager to bring back 9-time All-Star after his late season run as starting point guard. pic.twitter.com/ycN4Mc6G1I

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Westbrook, auteur de 15,8 points à 48,9% aux tirs dont 35,6% depuis Venice Beach, 4,9 rebonds et 7,6 passes décisives par match cette saison, va percevoir 8 millions sur les deux prochaines saisons et bénéficie d’une player option. À première vue, on est sur du gagnant-gagnant au niveau des termes de l’accord paraphé. Les Clippers s’assurent un titulaire à un prix défiant toute concurrence et, dans le pire des cas, peut vite arrêter les frais en cas d’échec. Pour Westbrook, c’est une façon de garder de la stabilité tout en pouvant tester le marché s’il réussit une grosse saison, dans ses anciens standards. Ne jamais dire jamais car tout est possible.

En tout cas, l’idylle entre LAC et Donatello est partie pour durer, et c’est tout ce que l’on souhaite, au joueur comme à la franchise.

