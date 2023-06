James Harden préfèrerait les Clippers aux Knicks, Paul George et Kawhi Leonard ont donné leur aval

C’était le détail lié à la bombe de ce jeudi soir, James Harden – qui a demandé son trade aux Sixers – serait très chaud pour s’engager avec les Clippers. On fait le point.

C’est devenu un classique qui ne surprend plus personne : James Harden souhaite quitter Philly alors que rien n’augurait ce départ. Passées les heures à la suite de cette annonce, le rideau glissé devant sa potentielle destination se relève, petit à petit, laissant entrapercevoir… oh, des étoiles avec des noms de célébrités sur le sol ? La baraque de Justin Bieber ? Omar Sy en plein tournage de la 7e saison d’Arsène Lupin ? Oui, à 40h de route de Philadelphie, fourmille la ville “où tout se passe” – sauf les Finales NBA. Los Angeles, la Cité des Anges, le QG de la Côte Ouest, les rues de Snoop, les fresques peintes par des artistes qui ambitionnent l’international, “you know”, et pour lesquels l’arrivée de James Harden serait “awesome” alors qu’ils pensent que c’est un chanteur RnB. Bref, à LA, tout le monde est prêt à accueillir James Harden, y compris Kawhi Leonard et Paul George, dont l’aval – très logiquement – compte beaucoup.

« Kawhi Leonard et Paul George seraient tous les deux d’accord pour que Harden rejoigne les Clippers, et qu’il intègre potentiellement leur groupe. » – @sam_amick https://t.co/QWaq87NSnn

Mais pourquoi partir ? Toujours selon Sam Amick de The Athletic, « Harden veut jouer pour les Clippers et les Sixers discutent déjà autour de ce choix préférentiel. Harden est extrêmement énervé de la façon dont les Sixers ont traité sa potentielle Free Agency, et il l’a fait savoir à la franchise ». Grosso modo, les Sixers ne voulaient pas signer Harden sur un contrat long terme. On est donc sur une vexation d’un cadre, avec des conséquences un poil extrapolées et qui devraient mener au terme de la relation Harden-Philly. C’est moche.

Source texte : Sam Amick / The Athletic