Les Pacers, une équipe à surveiller sur le dossier Bruce Brown

Essentiel dans le magnifique parcours des Nuggets lors des derniers Playoffs, Bruce Brown a décliné sa player option à 6,8 millions de dollars pour tester sa valeur sur le marché des agents libres, et depuis il attire les convoitises aux différents coins des États-Unis. Dernière équipe à se positionner sur le dossier ? Les Pacers, qui font partie des franchises possédant une belle marge salariale à la Free Agency.

Nous sommes à moins de 24h du début des hostilités (minuit ce vendredi 30 juin), et le nom de Bruce Brown revient de plus en plus souvent.

Mavericks, Lakers, et donc désormais Pacers, voilà les principales équipes à surveiller concernant une potentielle signature de Bruce tout-puissant lors des jours à venir. D’après l’insider Marc Stein, Indiana pèserait en effet de plus en plus sur le dossier, la franchise d’Indy possédant autour des 30 millions de dollars de marge salariale cet été.

Les Pacers font partie des équipes qui peuvent lui offrir un deal à la hauteur d’une mid-level exception (un peu plus de 12 millions par an), et même plus. Financièrement, Indiana possède donc un vrai argument, reste à voir si sportivement le projet des Pacers est suffisamment attrayant pour convaincre Brown de signer. Indy est une équipe jeune et en reconstruction qui a déjoué les pronos cette saison jusqu’à la blessure du jeune meneur All-Star Tyrese Haliburton début janvier. Avec une ou deux bonnes signatures cet été, peut-être que les Pacers pourront faire du bruit la saison prochaine, ce qui peut représenter un challenge intéressant aux yeux de Brown.

REPORT: The Pacers could pursue Bruce Brown Jr. this offseason, per @TheSteinLine. pic.twitter.com/oR5rua2LUz

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 30, 2023

Hyper précieux chez les Nuggets, Bruce Brown s’est imposé comme un excellent role player d’une équipe championne NBA. En sortie de banc, il a souvent apporté un coup de boost à Denver en Playoffs, où il a tourné à 12 points (51% au tir), 4 rebonds, 2 passes et 1 interception de moyenne, tout en sortant quelques perfs XXL comme son Game 4 à Miami (21 points) pour donner un avantage de 3-1 aux siens. Pas étonnant qu’il soit convoité par plusieurs franchises NBA.

Bruce fait partie des joueurs qui pourraient bien s’intégrer aux Pacers. Polyvalent, bon avec et sans ballon, intelligent et possédant désormais l’expérience du tout haut niveau, Brown est typiquement le genre de joueur qui peut aider à faire progresser le collectif d’Indiana. Mais tout dépend désormais du principal intéressé, qui peut très bien décider aussi de sacrifier quelques millions de dollars pour rester dans la franchise de Denver, qui a vraiment su maximiser ses qualités cette saison. Quelle option choisira-t-il ? Réponse très bientôt.

Source texte : Marc Stein