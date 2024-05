Les Celtics s’en sortent in extremis. Les leaders de la Conférence Est ont remporté le premier match de la Finale de Conférence face aux Pacers sur le score de 133 à 128. Une victoire obtenue en prolongations après un shoot miraculeux de Jaylen Brown

Joe Mazzulla peut souffler … ou aller faire un tour à Lourdes. Les Boston Celtics ont réussi à s’imposer dans une rencontre qui leur avait échappé, à remporter un match qu’ils avaient laissé filer.

Pourtant, lors du coup d’envoi, Jayson Tatum et ses coéquipiers ont montré une intensité que l’on ne leur connaissait pas depuis le début de cette Post-Season. Sur la première possession de la rencontre Jaylen Brown envoie un gros dunk en contre-attaque pour faire passer un premier message. Sur la deuxième, Joe Mazzulla utilise son challenge pour valider un énorme contre d’Al Horford. En trois minutes, les leaders de l’Est se retrouvent à mener 12 à 0. Mais cette entame fantastique n’était qu’une illusion.

Car, avance rapide quelques 40 minutes de jeu plus tard, la limonade n’était pas la même. Les verts, après avoir été devant toute la rencontre étaient en train de subir la loi de leurs adversaires dans le money-time. Pascal Siakam et Andrew Nembhard multipliaient les gros shoots pendant que Jayson Tatum jouait à cache-cache avec son ombre. Les Pacers ont eu un nombre infini d’occasions d’entériner la victoire. Devant de cinq points à moins de 100 secondes de la fin, puis de trois à huit avec la possession en leur faveur, ils ont grandement manqué de propreté en fin de match.

Une perte de balle de Pascal Siakam à une minute du terme, une grossière de Tyrese Haliburton en dribblant seul à 25 secondes et une ultime remise en jeu ratée d’Andrew Nembhard ; ils ont multiplié les cadeaux pour redonner des chances à des Celtics qui n’arrivaient pas à revenir … jusqu’à cinq secondes de la sirène.

Boston, sans temps-mort restant, n’a plus qu’une option : tenter un dernier tir à longue distance pour égaliser. Jrue Holiday, à la remise en jeu trouve Jaylen Brown dans le corner qui, enfermé par Pascal Siakam, n’a d’autre choix que de tenter une prière en déséquilibre. Le Camerounais met ses mains derrière le dos pour éviter de faire faute (mais avance tellement son buste qu’il aurait pu/du être sanctionné) et espère que la tentative de l’arrière des verts ne fasse pas mouche. Dommage pour lui, la ficelle claque, et le miracle est réel. Jaylen Brown égalise grâce à un shoot lunaire et force la prolongation, Tyrese Haliburton ne parvenant pas à répliquer lors des cinq dernières secondes.

Et le héros de cet overtime s’appelle Jayson Tatum. L’ailier a fait n’importe quoi pendant le dernier quart-temps et la première partie de la prolongation, mais les grands joueurs savent se réveiller dans les moments qui comptent. En provoquant un and one sur T.J McConnell avant de mettre le tir primé qui scellera la victoire, JT a prouvé une fois encore qu’il faisait partie de cette caste. Huit points venus de nulle part qui ont propulsé Boston vers la victoire.

Jayson Tatum termine la rencontre à 36 points, 12 rebonds et 4 passes décisives, mais cette ligne statistique est on ne peut plus flatteuse compte tenu de la performance en demi-teinte de la franchise du Massachussetts.

Du rythme, des défenses permissives et une intensité irrégulière, cette rencontre entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers a parfois eu des airs de match plaisant de saison régulière entre les deux meilleures attaques de la Ligue. Mais rajoutez à cela un money-time de fou bien que d’une mauvais qualité basketballistique et on obtient un chef d’œuvre particulier. Une rencontre dont on se rappellera sans vraiment savoir pourquoi.

Boston 1, Indiana 0.