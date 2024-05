Si Jayson Tatum a pris les choses en main lors de la prolongation dans le Game 1 entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers, c’est bien Jaylen Brown qui a été le héros de la rencontre grâce à un tir exceptionnel pour égaliser à la fin du quatrième quart-temps.

Jaylen Brown a réalisé une performance solide lors de ce premier match de la Finale de Conférence Est. 26 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions à 10/20 au tir et 1/4 à 3-points. Mais cette seule réussite à longue distance est loin d’être anodine. Un shoot exceptionnel qui a permis aux Boston Celtics de rester en vie dans un match qui semblait promis aux Indiana Pacers.

Les verts n’avaient plus que cinq secondes à jouer, perdaient de trois points et ne possédaient plus aucun temps-mort. Alors lorsque la balle est arrivée dans les mains de Jaylen Brown dans le corner gauche, le lieutenant de luxe savait ce qu’il lui restait à faire. Shooter coûte que coûte et bien que la pression d’un Pascal Siakam très (trop ?) prêt ne l’aide pas à réaliser sa tentative dans les meilleures dispositions. Déséquilibré, JB est tout de même parvenu à propulser le ballon et une demi-seconde plus tard, le miracle s’est produit. Le bruit de la ficelle a résonné dans tout le TD Garden et des célébrations de joies et de soulagement s’en sont suivies, Boston pouvait encore y croire.

JAYLEN BROWN TIES IT. WE’RE GOING TO OT 🚨

(via @NBA)pic.twitter.com/Eodc4d7Kse

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2024

Les Celtics ont fini par s’imposer 133 à 128 en overtime, mais rien n’aurait été possible sans ce tir de Jaylen Brown, l’un des plus gros de sa carrière.