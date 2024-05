Le premier match de la série entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers a dépassé toutes les attentes. Une rencontre serrée au dénouement extraordinaire au sens premier du terme. Si le deuxième face à face qui aura lieu cette nuit à 2h du matin est de la même qualité, on devrait se régaler !

Beaucoup n’étaient pas convaincus par l’affiche de la Finale de la Conférence Est entre les Celtics et les Pacers. Le moins que l’on puisse dire c’est que le premier match de la série leur a donné tord.

Entre une équipe d’Indiana qui ne cesse de prouver que sa place n’est pas seulement due aux blessures des équipes adverses et celle de Boston qui prouve match après match être capable de trouver des solutions pour gagner, le combat fut acharné.

Les leaders de l’Est en saison régulière ont commencé fort et ont mené toute la partie avant de se faire très peur dans le quatrième quart-temps. Heureusement pour eux, un money-time catastrophique de Tyrese Haliburton et Pascal Siakam leur a permis de revenir et de verrouiller une première victoire en prolongation.

Le temps fort de ce Game 1 ? Un énorme shoot de Jaylen Brown qui a écœuré les habitants d’Indianapolis.

JAYLEN BROWN TIES IT. WE’RE GOING TO OT 🚨

Le lancement parfait d’une série qui se poursuit ce soir à 2h du matin. Les Celtics auront pour objectif de s’imposer à nouveau à domicile et si possible de dominer un petit peu plus nettement. Jayson Tatum a réalisé un bon premier match dans l’ensemble, mais ne peut pas se permettre d’à nouveau être auteur d’un quatrième quart-temps aussi faible.

En face, les Pacers voudront prendre leur revanche en repartant du Massachussetts avec une victoire. Un succès qui leur tendait les bras avant-hier et dont ils doivent désormais se saisir sans le laisser s’échapper.

Pour ce faire, Tyrese Haliburton et Pascal Siakam devront prendre leurs responsabilités dans les moments chauds et évite d’être à nouveau coupables de pertes de balles évitables. Le meneur de jeu ne peut plus se permettre de laisser échapper deux ballons en dribblant seul , ces erreurs coûtent trop chères à ce niveau.

Quoi qu’il en soit, le deuxième match de la série provoque un intérêt et une excitation, ce qui n’était pas forcément le cas il y a 48h avant le Game 1 et c’est déjà une réussite.