Les Pacers n’ont pas à rougir de leur Game 1 au TD Garden de Boston, mais ont toutes les raisons du monde de s’en mordre les doigts. Rick Carlisle, puis Tyrese Haliburton, se sont toutefois succédés en conférence de presse pour assumer leur part de responsabilité dans la défaite.

À 10 secondes de la fin du temps réglementaire, Indiana mène 117 – 114 et doit effectuer une remise en jeu dans son camp. Au milieu de la pression tout terrain des Celtics, qui n’ont plus le choix, Andrew Nembhard tente une remise en jeu vers Pascal Siakam : balle perdue, 3 points assassin de Jaylen Brown, prolongations.

Jaylen Brown singlehandedly saved this game on both ends of the floor. pic.twitter.com/GbdU6UoqNr

— Taylor Snow (@taylorcsnow) May 22, 2024

Ces quelques secondes constituent peut-être l’action qui hantera le plus les fans d’Indy, tant la victoire semblait leur effleurer les doigts. Surtout, Rick Carlisle disposait encore d’un temps mort, et aurait pu l’utiliser avant la remise en jeu pour mettre en place une stratégie et avancer le ballon. En conférence de presse d’après-match, le coach des Pacers a reconnu son erreur et a souhaité prendre l’entière responsabilité de la défaite en prolongations.

“Cette défaite est entièrement de ma faute. A 10 secondes de la fin du match, on aurait dû prendre le temps mort, avancer le ballon et trouver un moyen de mettre un panier ou un ou deux lancers francs pour mettre fin au match.”

“This loss is totally on me. With 10 seconds in regulation, we should have just taken the timeout, advance the ball and found a way to get it in and made a free throw or two and ended the game.”

Rick Carlisle after Pacers-Celtics Game 1.pic.twitter.com/yHkQ54iVsX

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 22, 2024

Mais dans la foulée, Tyrese Haliburton est également monté au créneau pour assumer sa part de responsabilité. Quelques secondes avant l’action en question, le meneur s’était rendu coupable d’une vilaine perte de balle, alors que la pression de Jrue Holiday en avait déjà occasionnée une première à une minute de la fin. Si Haliburton (25 points, 10 passes décisives) a rentré des gros tirs et largement contribué à la belle soirée des siens, il ne se cache pas de ses deux erreurs fatales.

“Ce n’est pas de sa faute (…) J’ai eu deux pertes de balles qui nous ont coûté le match (…) Je dois prendre cette responsabilité plus que lui.”

Haliburton: “That’s not on him. … I had two bad turnovers that I feel like cost us the game. … I understand he’s protecting us… but I’ll take that more than he should.” https://t.co/BnBkgZfK2t pic.twitter.com/qwvQhj5WWB

— NBA TV (@NBATV) May 22, 2024

Indiana peut avoir des gros regrets, mais a aussi le mérite de reconnaître ce qui les a empêchés de s’imposer dans le Massachusetts. Rendez-vous dans deux jours pour Tyrese Haliburton et sa bande, histoire d’essayer de corriger le coup.