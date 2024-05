Cette nuit, la NBA a dévoilé l’ensemble des trois All-NBA Teams de la saison 2023-24. Luka Doncic en fait évidemment partie et est désormais éligible à un contrat supermax à l’été 2025. Le montant ? Plus de 346 millions de dollars !

En étant nommé une nouvelle fois dans la All-NBA First Team (la cinquième fois de suite), Luka Doncic a débloqué le niveau “supermax” et pourra signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA l’été prochain : 346,3 millions de dollars sur cinq ans, comme l’indique Bobby Marks d’ESPN.

Luka Doncic is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason.

The extension is the largest contract in NBA history. pic.twitter.com/GBNUsABHH4

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 22, 2024

C’est un montant prévisionnel qui se base sur les projections du salary cap pour les années à venir, salary cap qui grimpera de manière significative avec le nouveau deal de droits TV que va très bientôt signer la NBA.

Luka Doncic a décroché son éligibilité en obtenant deux sélections All-NBA First Team lors des deux dernières saisons. Pour rappel, pour être éligible au supermax, il faut être dans une équipe All-NBA dans minimum deux des trois saisons précédant la signature du nouveau contrat. C’est fait pour Luka, qui n’a même pas besoin d’être All-NBA l’année prochaine pour obtenir ce nouveau contrat gigantesque à 346 millions de dollars. Doncic touchera 35% du salary cap (grâce à ses sept années d’expérience qu’il atteindra l’an prochain) sur les saisons allant de 2026-27 jusqu’en 2030-31, passant de quasiment 60 millions à l’année à 80 millions avec l’augmentation progressive du cap.

Au vu du parcours actuel des Mavs en Playoffs et l’importance de Luka Doncic (25 ans) à Dallas, il ne fait aucun doute que les deux parties vont rapidement s’entendre sur ce nouveau deal Triple XL. Néanmoins, avec les pénalités mises en place par la NBA dans le nouveau CBA pour les équipes les plus dépensières, il sera intéressant de voir comment ces dernières vont pouvoir construire leur roster autour d’un joueur au supermax.

__________

Source texte : ESPN