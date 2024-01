En l’espace d’une petite semaine, on a eu droit à deux des plus grandes performances offensives de l’histoire de la NBA : les 70 points de Joel Embiid, puis les 73 points de Luka Doncic. De quoi se demander si les 81 pions de Kobe Bryant ne vont pas tomber prochainement.

Il fut un temps où la performance mythique du Black Mamba semblait intouchable. C’était le 22 janvier 2006 : 81 points face aux Toronto Raptors, la deuxième plus grande perf’ de l’histoire au scoring derrière les 100 pions de Wilt Chamberlain.

Mais ce temps-là est révolu.

Ces dernières années, on a vu des performances au scoring qui se rapprochent de plus en plus de ce fameux chiffre 81.

Luka Doncic : 73 points (26 janvier 2024)

Damian Lillard : 71 points (26 février 2023)

Donovan Mitchell : 71 points (2 février 2023)

Joel Embiid : 70 points (22 janvier 2024)

Devin Booker : 70 points (24 mars 2017)

Cinq matchs à minimum 70 points en six ans, mais surtout quatre au cours des 13 derniers mois ! Jamais, depuis le 22 janvier 2006, la performance all-time de Kobe Bryant n’a paru autant menacée.

Avec les incroyables talents offensifs qu’on retrouve en NBA aujourd’hui, mais aussi grâce au style de jeu actuellement pratiqué dans la Ligue, les cartons offensifs sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus importants.

On est à une époque où la NBA connaît des sommets en matière d’efficacité offensive, où le tir à 3-points est roi, où ça joue à 100 à l’heure et où les défenses ont de moins en moins leur mot à dire. Ce n’est donc plus si difficile d’imaginer un mec atteindre la barre des 80 points dans un match.

Après avoir planté 71 points en février 2023, Damian Lillard avait déclaré qu’il aurait pu atteindre la barre des… 90. Cela peut paraître prétentieux dit comme ça, mais Dame avait effectivement laissé quelques points en route en ratant des tirs qu’il a l’habitude de mettre.

Quand Joel Embiid a marqué 70 points il y a quelques jours, il n’a joué « que » 37 minutes au total. Imaginez un instant que le match entre les Sixers et les Spurs se termine avec une ou deux prolongations, et dix minutes de plus au compteur pour Embiid. Quand on connaît sa capacité à aller sur la ligne des lancers-francs et à scorer les yeux fermés, les 81 points auraient pu être dépassés.

Cette nuit, Luka Doncic a marqué 73 points en seulement 33 tirs (dont 13 de loin, et 16 lancers-francs) ! Imaginez si Luka en avait pris cinq ou dix de plus, la barre des 80 aurait largement pu être atteinte (phrase incroyable). Pour rappel, Kobe avait tenté… 46 shoots lors de son record face aux Raptors en 2006.

Bref vous l’avez compris, la marge avec les 81 points du Black Mamba s’est largement réduite ces dernières années.

Comme Kobe Bryant, qui avait à l’époque rendu le record de Wilt Chamberlain soudainement moins intouchable, les récentes explosions offensives montrent que celui du Mamba peut tomber à tout moment. Vous y croyez ?