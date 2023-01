Voilà des récompenses qui sentent bon la course au MVP. En tout cas, Joel Embiid et Luka Doncic font ce qu’il faut pour alimenter leur dossier. Comment ça, deux joueurs qui portent leurs équipes respectives à bout de bras à coup de performances dantesques au scoring, vous n’appelez pas ça des candidats au trophée en trois lettres ?

On dirait bien que Luka Doncic et Joel Embiid avaient décidé de rendre hommage à Wilt Chamberlain en ce mois de décembre. En tout cas, on ne voit pas trop d’autre explication pour expliquer d’un côté la performance historique de Luka Magic, qui a rejoint le Stilt dans la légende en posant une perf à 60 points et 21 rebonds face aux Knicks, et de l’autre l’impressionante régularité dans la domination affichée par Jojo, qui fait plus qu’assumer le rôle de pivot à Philly que les plus grands ont occupé avant lui. En même temps, on a envie de dire, au milieu d’un mois de décembre de folie dans toute la Ligue, il fallait bien ça pour ne pas se faire décramponner par la concurrence.

Notre ami Américano-Franco-Camerounais, après un début de saison cahin-caha, marqué notamment par quelques pépins physiques (même si beaucoup rêvent de réaliser une perf à 59 points dans un début d’exercice poussif), a véritablement pu enchaîner les matchs à partir de ce mois de décembre, l’occasion de démontrer à quel point il est indispensable à la franchise pennsylvanienne. Jugez donc : 35,4 points et 9,9 rebonds par match, à 54,5% au tir dont 41,7 % du parking en bouffant les chocolats du calendrier.

Rendez-vous compte, il suffisait que le coco Jojo s’applique un tout petit peu plus sur la ligne (85,8%) pour qu’on ait un pivot dans le club des 50-40-90 le temps d’un mois. Mais a-t-il vraiment besoin de cela pour terrorriser les défenses, lui qui rentre déjà près de 9 lancers par rencontre ? En tout cas une chose est sûre, avec un Harden toujours solide mais petit à petit déclinant, un Maxey qui a passé son mois de décembre à ouvrir le calendrier de l’Avent de l’infirmerie, et un Doc Rivers dont les compétences au coaching n’ont d’égales que la loyauté de Scar dans Le Roi Lion, ces Sixers là avaient grandement besoin d’un Embiid à ce niveau pour ne pas perdre de terrain face à la concu.

Parlons maintenant d’un ancien joueur du Real Madrid ayant quitté la capitale espagnole en 2018, et dont le départ s’est avéré plutôt fructueux pour la suite de sa carrière. Et non, on ne parle pas ici de CR7, mais bien de Luka Doncic, à qui les maillots blancs (Real, Mavs, Slovénie) semblent d’ailleurs plutôt bien réussir. 35,1 points, 9,3 passes décisives et 8,5 rebonds par match en ce mois de décembre, l’ancien MVP de l’EuroLeague n’a pas attendu le 25 décembre pour se muer en Père Noël pour sa team, et en véritable Père Fouettard pour ses adversaires (coucou les Knicks).

Au sein d’une équipe des Mavs qui, disons-le, ne présente pas le supporting cast idéal pour accompagner au mieux une star qui vise le titre, ce que réalise le natif de Ljubljana, la capitale slovène, tient de l’exploit. Car soyons clairs et nets, si les joueurs de Jason Kidd sont aujourd’hui quatrièmes à l’Ouest devant des équipes sur le papier plus fournies telles que les Clippers, les Warriors ou encore les Suns, c’est bien Doncic qui en est le principal responsable, plus en tout cas que Christian Wood et Spencer Dinwiddie.

On en place une pour Kevin Durant, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou encore Donovan Mitchell qui ont sali la feuille de stats et gagné des matchs pour finir 2022. Mais bon, on conviendra que c’est tout de même plus aisé de tracter Jaylen Brown ou Kyrie Irving que Dorian Finney-Smith ou Shake Milton, avec tous le respect que l’on a pour eux.

