Dans quelques semaines, le All-Star Game 2023 aura lieu à Salt Lake City ! Et comme chaque année, et bien c’est l’heure de voter. Gros blasphèmes, grands débats et énormes désaccords, l’heure des discussions endiablées est lancée autour des All-Stars. Prêts ? C’est parti pour l’apéro TrashTalk.

Comme chaque année, c’est l’heure des débats endiablés autour des listes pour le All-Star Game ! Après la conférence Est hier, on s’attaque aujourd’hui à l’Ouest et là encore, ça hume le casse-tête à plein nez au moment de choisir un joueur plus qu’un autre. Rentrons dans le vif du sujet, puisqu’on parle de joueurs : qui pour faire les capitaines ? LeBron, comme depuis 1913 ? Peut-être qu’un Luka Doncic a lui aussi envie de prendre les décisions en fait. Stephen Curry, c’est titulaire ou pas d’ailleurs ? Paraît qu’un certain Ja Morant a des arguments pour être en maillot au début du match aussi. Et chez les forwards, on est certains d’avoir du Zion, du LeBron et du Jokic ? Allez, le mieux c’est comme d’habitude, de se poser et d’en parler dans l’Apéro TrashTalk !

Vous connaissez la musique, on choisit un bon fauteuil, on prend un truc à grignoter et si on n’est pas d’accord on balance sa compo des All-Stars en réponse. On verra qui a la bonne boule de cristal comme ça.