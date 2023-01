Imaginez, vous êtes un meneur de 23 ans, vous tournez en 34/9/9 et votre meilleur coéquipier est Christian Wood. Naaan, on déconne, mais imaginez quand même. Et tant qu’à avoir Christian en lieutenant, autant essayer de le garder au chaud. C’est apparemment ce que les Mavericks vont essayer de faire d’ici à la deadline.

Ça y est, les rumeurs sur les contrats sont de sortie. Chaque année après le réveillon, les négociations s’accélèrent à peine le champagne sabré. La trade deadline arrive dans à peine plus d’un mois, et tout le monde va commencer à s’activer pour faire tomber les premiers dominos. C’est apparemment le cas des Mavericks en tout cas. Dallas a perdu Jalen Brunson l’an dernier et à la vue des conséquences, on peut comprendre que les Mavs ne veuillent pas revivre le même délire. Dans le viseur des texans, l’éventualité d’une prolongation de Christian Wood.

Mavericks Interested In Two-Year, $32M Extension With Christian Wood https://t.co/ndATRNm9Mg — RealGM (@RealGM) January 3, 2023

Bon, on est pas non plus sur un contrat longue durée hein, l’idée n’est pas de s’encombrer avec un boulet dans le Salary Cap si jamais Christian Bois venait à décevoir à l’avenir. Selon Tim MacMahon d’ESPN, Nico Harrison et son front office chercheraient plus à tabler sur un contrat de deux ans à 32 millions de dollars, mais pourraient aller jusqu’à proposer le maximum pour Wood sur cette période, à savoir 36 millions de dollars.

Un contrat qui pourrait bien intéresser l’homme de la forêt, lui qui avait signé une prolongation à Houston en 2020 pour 41 millions de dollars sur 3 ans. Cependant, d’autres offres, potentiellement plus intéressantes, pourraient bien se présenter sur la table. Dans le meilleur des cas, Christian est éligible à un contrat de 77 millions sur 4 ans à l’heure actuelle. Cette saison, l’ailier-fort tourne en moyenne à 17,8 points, 7,9 rebonds et 1,1 contre par match.

Dans le cas où la direction des Mavericks et le camp de Christian Wood ne parviendraient pas à un accord, on peut facilement imaginer que les texans pourraient être tentés de trader leur joueur avant la deadline, et les négociations ne vont pas devoir trainer si les Mavs veulent être fixés sur une réponse d’ici là.

Sources : ESPN, BasketballReference