Devancé par Bennedict Mathurin à l’Est au mois de novembre, Paolo Banchero a profité de la fin de l’année 2022 pour remettre les pendules à l’heure. De son côté, Keegan Murray profite de la grosse dynamique des Kings pour succéder à Jalen Williams. Messieurs dames, voici vos deux rookies du mois de décembre en NBA !

“Perfectly balanced, as all things should be” C’est sûrement ce qu’a dû se dire Paolo Banchero en apprenant sa récompense de rookie du mois de décembre. Sans doute vexé d’avoir vu Bennedict Mathurin lui passer devant pour le premier trophée mensuel de la saison, l’ancien Dukie a répondu sur le parquet. Alors certes, les joueurs de Jamahl Mosley possèdent toujours l’antépénultième bilan de la Conférence Est, mais ont tout de même montré de belles choses en ce mois de décembre, comme une série de 8 victoires en 9 matchs avant les fêtes, au cours de laquelle l’Italo-Américain a tourné à presque 22 pions de moyenne. Au global, cela nous donne une moyenne de 19,1 points, 6,5 rebonds and 4,1 passes au mois de décembre, plutôt très solide.

Il n’en fallait sans doute pas moins pour venir à bout de certains adversaires coriaces comme les Clippers, les Hawks, les Raptors (deux fois) ou encore les Celtics (deux fois également). Malgré un apprentissage pas toujours évident, Banchero et ses copains, Franz Wagner et Bol Bol en tête, font de leur mieux pour passer le message suivant au reste de la Ligue “On ne veut pas entendre parler de Victor Wembanyama”.

À première vue, entre l’absence pour toute la saison de Chet Holmgren et la bonne forme de Kings drivés par leur dragster en chef, De’Aaron Fox, voir Keegan Murray récompensé à l’Ouest ressemble fortement à un choix par défaut. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Alors que sa séléction avec le quatrième choix de la dernière draft avait suscité un certain scepticisme, Murray avait déjà fermé quelques bouches à l’occasion de la Summer League, et confirme pour ses premiers pas en NBA.

Scoreur intéressant – 12,7 pions de moyenne en décembre – ce sont surtout ses 46,4% de loin qui le rendent valuable pour une team qui, outre Maman Renard, compte également dans ses rangs Domantas Sabonis, ce qui, vous en conviendrez, nécessite quelques réglages niveau spacing. Le titre de rookie du mois pour KeeKee de l’Iowa n’est peut-être pas l’annonce d’un crack ultime, mais avec donc 12,7 points, 3,5 rebonds and 0,9 interception de moyenne, c’est la récompense d’un contributeur prometteur dans la Grande Ligue. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour Sac-Town ça veut dire beaucoup.

On passe nos plus chaleureuses salutations à ces messieurs Jaden Ivey et Bennedict Mathurin, qui méritent tout de même leur mention. On souhaite également une bonne année 2023 à tous les joueurs de première année, et puisse le sort vous être favorable en cette période de rookie wall.

Sources : ESPN, NBA