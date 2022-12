Si vous regardez la NBA depuis une dizaine de jours seulement, c’est possible hein, alors vous vous dîtes probablement que le Magic doit faire partie des favoris pour le titre. Trop de jeunes vraiment doués, cet axe italo-allemand qui vend du rêve, ce freak là, complètement fou, bref le Magic ça joue, ça joue et ça gagne.

Les stats maison du CHOC entre le candidat au titre Orlando et une franchise qui se cherche c’est juste ici

Il y avait eu ce début de saison (2 victoires et 10 défaites), puis cette série de neuf défaites entre la fin du mois de novembre et le début de celui de la Noël. Deux passages “à vide” qui confirmaient le statut de ce Magic 2022-23, à savoir une franchise en pleine reconstruction et qui ne rêve que d’un first pick en juin prochain, après avoir déjà mis la main sur celui de 2022.

Sauf que depuis le 8 décembre… il se passe de drôles de choses en Floride.

Victoire après prolongations face aux Clippers, Markelle Fultz a failli tout foutre en l’air mais ça passe.

Deux victoires de suite face aux Raptors, grâce notamment à un Franz Wagner qui monte en régime.

Victoire contre les Hawks, merci la défense des Faucons pour ce joli Rising Stars.

Victoire cette nuit face à Boston, une victoire… gérée comme des boss, avec le frère de Franz qui joue les gros durs

Cinq matchs, cinq victoires, Bol Bol qui tape des grands coast-to-coasts, Paolo Banchero qui est déjà tellement fort qu’il banalise désormais l’incroyable, Franz Wagner qui porte son frère dans son aspiration, Markelle Fultz et Cole Anthony qui s’éclatent sur le backcourt en attendant Kevon Harris et Caleb Houstan, derniers nés du labo du Docteur Orlando.

Cette équipe est belle, elle est jeune et dynamique comme un jeune cadre dynamique, sauf qu’elle ne se prend pas de bitures au Jäger, enfin pas qu’on sache. Toujours pas de Jonathan Isaac, Wendell Carter Jr. et Jalen Suggs aux abonnés absents depuis presque un mois donc ça laisse une belle Marge Simpson de manœuvre, à tel point qu’on commence à se demander où se trouve vraiment la place du Magic cette saison. On rappelle que les trois plus mauvais bilans de la saison régulière ont droit à 14% de chances de chopper le first pick, trois pires bilans dont ne fait plus partie le Magic, dépassé par les nullards de Detroit, Charlotte, San Antonio et Houston, alors que le Thunder, les Wizards et même les Bulls ne sont plus si loin devant.

Pas l’heure des conclusions, pas en décembre hein, mais plus le temps passe plus le Magic nous étonne. Cette nuit face à la meilleure équipe NBA ? Renforcée par son pivot titulaire pour la première fois de la saison ? Aucun complexe et donc cette cinquième victoire de suite, malgré un Bol Bol discret. Boston a été mauvais, maladroit, Jayson Tatum a connu un gros trou d’air en deuxième mi-temps, mais si on commence à trouver ça logique de voir le Magic gagner sans forcément lâcher le match de l’année, pas sûr d’être prêt pour ce qui nous attend. Une phrase à ressortir, évidemment, quand le Magic aura enchainé 24 défaites entre janvier et mars.