Donovan Mitchell a (encore) mis les Cavs sur son dos. C’est déjà la 853è fois qu’on écrit ça, mais c’est un peu le quotidien de Spida à Cleveland. Cette nuit, les chevaliers du fiel de l’Ohio recevaient leurs voisins de l’Indiana. Les Pacers ont mené, longtemps, mais le basketball est un sport qui se joue à 5 contre 5, et à la fin c’est l’équipe de Donovan Mitchell qui gagne, sauf en Playoffs.

Fin de match invraisemblable à Cleveland. Menés de 11 points en attaquant le dernier quart, les Cavs sont finalement parvenus à faire plier les fermiers les Pacers. Donovan Mitchell en profite pour claquer 18 de ses 41 points dans le money time, et porte encore les champions 2016 sur ses larges épaules.

Côté Pacers, si Tyrese Haliburton a continué de distribuer des galettes à ses copains (14 sucreries pour le meilleur passeur de la Ligue), au shoot on n’y était clairement pas (5/13 au tir dont 0/8 de loin, à l’image des Gold Blooded qui terminent à 11/36 à distance), et si Tyrese a fait pleuvoir quelque chose cette nuit dans la Q Arena (comment ça c’est plus son nom ?), c’est avant tout des parpaings. Gros match de Mathurin en revanche puisque le rookie, toujours en sortie de banc, pose un très sérieux 22 points en 29 minutes.

Mais revenons sur ce quatrième quart.

Indiana mène toujours de 12 points avec dix minutes au chrono, mais le run de retour des Cavs commence très tôt dans cette dernière période, par un innocent floater de Cedi Osman (particulièrement efficace ce soir). Un peu plus de deux minutes plus tard, Cleveland est de retour à seulement sept longueurs et le doute s’installe dans la troupe de Rick Carlisle. Spida a d’ores et déjà commencé son show mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec l’aide de Darius Garland (20 points, 10 assists), le meilleur arrière de la Ligue (quoi ?) donne l’avantage à son équipe à moins de quatre minutes du terme. Evan Mobley fait complètement déjouer les porteurs de bobs dans la raquette, les extérieurs sont tout aussi bien gardés, et Indiana n’inscrira que 18 petits points dans le dernier quart. Oui, comme Donovan Mitchell, voilà.

