Y’as pas qu’Élie Okobo et Monaco dans la vie, y’a Kyrie Irving aussi. Ceci ressemble presque à des paroles de Franky Vincent mais ceci est surtout l’occasion de vous adresser ce message : ça va très bien à Brooklyn à l’approche des fêtes de fin d’année, et cette nuit c’est Kyrie Irving qui a fait péter son cadeau de Noël avant l’heure.

Les stats maison de Raptors – Nets c’est juste ici !

Ça commence à devenir sérieux. A la question de savoir si Kyrie Irving est heureux nous n’avons (et n’aurons) pas de réponse, lui en a-t-il seulement une, mais à celle qui interroge sur son talent, la réponse est un immense oui. Oui Kyrie est un poète comme rarement la NBA en a fabriqué (jamais ?), oui Kyrie est aussi très très fort pour allier l’utile à l’agréable, pour allier la technique à l’efficacité, la beauté à la productivité.

Cette nuit ? Les Nets auraient très bien pu perdre. Parce que les Raptors avaient Fred VanVleet (deuxième match de suite à 39 points), parce que les Raptors avaient Scottie Barnes, et parce que ces deux Dinos ont inscrits de gros tirs dans le clutch, des tirs qui auraient très bien pu être ceux de la win pour une équipe qui restait avant ce match sur trois défaites consécutives. Mais si les Raptors ont pu compter sur un duo, le duo des Nets a lui trouvé de vrais lieutenants cette nuit. Kyrie Irving ont ainsi cumulé 60 points mais Nic Claxton a été énorme (15 points, 10 rebonds et 6 contres, un troisième quart-temps solide), T.J. Warren a mis des tirs qui comptent, Yuta Watanabe a encore été plus adroit que Guillaume Tell (17 pions à 6/7 au tir dont 3/4 du parking et un é-norme tir à 15 secondes du buzzer), et si Scottie Barnes a remis tout le monde à égalité 116-116 quelques secondes plus tard, le génie Kyrie a donc fermé la boutique avec classe. Le tir, la célébration, la joie des Nets, tout est beau :



Un Fred VanVleet dans la tronche ? No problem, pas non plus comme s’il faisait 2m17, et y’a un joli petit cross à la clé, tout de même. Les Nets continuent d’avancer, de gagner, les Raptors s’enfoncent peu à peu. Deux dynamiques bien différentes en cette fin d’année.