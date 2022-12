Gros duel annoncé à la mène cette nuit. Les Blazers d’un Damian Lillard chaud bouillant débarquaient dans le Texas pour continuer leur belle série, mais un certain Slovène nommé Luka Doncic en a décidé autrement. Petite leçon de Luka Magic à son ainé, et grosse victoire des Mavericks à l’arrivée.

LES STATS DU MATCH, C’EST PAR ICI

Le Slovène fumeur de chicha 1, l’horloger à la gachette facile 0 . Avec la récente blessure du Chef Curry, les meneurs les plus chauds de ta Ligue préférée s’appellent bel et bien Luka Doncic et Damian Lillard. Et quand les deux magiciens se rencontre, la confrontation n’est à louper sous aucun prétexte. Pourtant cette nuit, le match semblait réglé dès la pause, au vu des dynamiques affichées plus que du boxscore (72-63 à la mi-temps, on sent la grosse défense).

CHRISTIAN WOOD IS BULLYING JUSUF NURKIC RIGHT NOW pic.twitter.com/Qi6NqP2TLa — Slightly Biased (@BiasedSlightly) December 17, 2022

Si la bataille de la mène était encore serrée au moment du retour aux vestiaires (23 points pour Luka Magic, 21 pour Dame D.O.L.L.A), c’est bien Christian Wood qui a envoyé le plus de bois, haha, pour épauler son leader et faire la différence (20 points à la mi-temps en sortie de banc). Et à la reprise, les Texans ont rapidement mis le couvercle : +20 après 4 minutes 30 dans le troisième quart, circulez y’a rien à voir. Et pour clouer le tout ? Un énorme poster du Matador de Dallas sur le pauvre Drew Eubanks (qui se demande pourquoi il prend une petite claque sur la fesse gauche au passage).

Sur une échelle de disrespect allant de la déclaration de Giannis sur Ibaka au poster de DeAndre Jordan sur Brandon Knight, on est à combien là ? Vous avez une heure. Dame, lui, n’a pas eu tout ce temps pour se réveiller, et pour la première fois depuis cinq matchs Damien plafonne sous les 30 unités (24 points), tandis que Luka décroche pour sa part son 21e match au dessus de cette marque. Le Slovène termine à 33 points, 6 rebonds et 9 passes, le tout à 11/18 au tir dont 5/9 à distance. Viennent s’y ajouter les 32 points et 12 rebonds de Christian Wood et le 7/10 au tir de Tim Hardaway Jr, et les Mavs sécurisent une win facile à la maison.

Dallas fait un pas vers le top 8, Portland file sa 5e place aux Kings, il est 6h19 du mat’ à l’heure de ces lignes, l’heure de se reprendre une part de quiche.