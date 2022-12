Le podcast de Serge Ibaka, mélangeant cuisine et NBA en compagnie des meilleurs joueurs de la Ligue, fait partie des immanquables de la sphère NBA. Dans le dernier épisode, c’est Jrue Holiday, meneur des Bucks et coéquipier de Serge, qui se prêtait au jeu. Les deux compères en ont profité pour passer un petit coup de fil à Giannis Antetokounmpo, pour une scène mémorable.

Attablés autour d’un thé, Jrue Holiday (toujours bandeau sur le front) et Serge Ibaka (en tenue complète de chef) nous offrent déjà une photo incroyable. Et quand au beau milieu de leur entretien, les deux daims décident d’appeler leur franchise player, ça donne forcément matière à commenter :

Giannis has no chill 😂pic.twitter.com/9jgJ6cpOMm — NBA Memes (@NBAMemes) December 13, 2022

“Tu n’es pas un chef, tu n’es pas un artiste. Tu es un role player, et un rebondeur, et un poseur d’écran. Voilà ce que tu es.” Giannis Antetokounmpo à Serge Ibaka

Si on n’avait pas le contexte de la quote, on pourrait s’inquiéter des relations entre les deux intérieurs du Wisconsin. Mais ici, l’ambiance est à la rigolade entre le Mafuzzy Chef et le Greek Freak. Bon à savoir du coup : dans le vestiaire des Bucks, les vannes sont de mise et les balles réelles. Et en entendant le Chef cuistot répondre à Giannis “Je vais t’attraper demain”, on donnerait cher pour s’infiltrer au prochain entraînement des Bucks et voir si les deux amis s’affrontent en 1v1.

“Un role player, un rebondeur et un poseur d’écran”, quelque part il a raison Giannis… si on parle uniquement du Ibaka d’aujourd’hui (33 ans). Mais n’oublions pas que l’amigo Sergio est le meilleur contreur de la décennie 2010 avec 1 626 blocks, qu’il représentait à la fois un très bon protecteur d’arceau dans son prime mais aussi un intérieur shooteur vraiment pas dégueu, tout ça en amenant une dimension athlétique à l’équipe dans laquelle il évoluait (Thunder et Raptors notamment).

Pour info, Serge Ibaka joue actuellement sa 14e saison en NBA. Natif de Brazzaville en République du Congo, Serge est francophone, mais est passé par l’équipe nationale… d’Espagne. Artiste à ses heures perdues, l’ancien intérieur du Thunder de la grande époque (avec Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden) a sorti un album où l’on retrouve des featurings avec Tayc et Ninho notamment. Mais il se passionne également pour la cuisine, accouchant de ce podcast et sa fameuse catchphrase : “Je ne cuisine pas, je designe la nourriture.”

Une quote qui ne mettra pas d’accord tous ses invités, au vu de… l’originalité des plats servis à ses hôtes.