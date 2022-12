Le changement c’est maintenant. Après les premières modifications réalisées la saison dernière (notamment sur le fameux Larry O’Brien Trophy), la NBA a décidé de donner un coup de neuf à ses principaux trophées en les renommant pour honorer certains des plus grands joueurs de l’histoire. Spoiler, le MVP va devenir le Michael Jordan Trophy.

Quand il s’agit de mettre en avant ses légendes, la NBA sait comment s’y prendre. Et l’une des plus belles façons de le faire, c’est de renommer les trophées individuels les plus prestigieux de la Ligue en l’honneur de ceux qui les symbolisent le plus. MVP, Défenseur de l’Année, Rookie de l’Année, Most Improved Player, Sixième Homme, tous ces awards sont désormais associés à une légende du jeu.

The NBA is redesigning and renaming many of its individual awards.

The MVP is named after Jordan

The DPOY is named after Olajuwon

The ROY is named after Wilt

The MIP is named after Mikan

The 6th Man is named after Havlicek

And there’s a new Clutch award named after Jerry West pic.twitter.com/Y3HFo2qkYm

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) December 13, 2022