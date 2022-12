Exceptionnel depuis un mois, Anthony Davis enchaîne les performances de folie pour aider les Lakers à sortir la tête de l’eau. Enfin, on a retrouvé le AD qu’on attendait. Enfin, le monosourcil est redevenu cette machine incroyable des deux côtés du terrain. Et Kevin Garnett, qui n’avait pas été tendre avec Davis cet été, ne peut que souligner le niveau de jeu du bonhomme.

“Il peut être tellement meilleur que ce qu’il est. Il devrait viser le titre de MVP de la saison 2022-23. C’est à lui de porter le flambeau.”

Voilà en gros ce qu’avait balancé Kevin Garnett en juillet dernier pour tenter de sonner la révolte chez Anthony Davis après deux saisons bien décevantes suite au titre de la bulle en 2020. Six mois plus tard, on peut dire que KG a été entendu.

32 points de moyenne, 14,2 rebonds, 2,4 contres, 1,3 interception, le tout à 65% au tir dont 87% aux lancers-francs.

Ce sont les stats de Davis sur ses 12 derniers matchs, qui ont débouché sur huit victoires des Lakers. Nommé notamment joueur de la semaine début décembre après ses perfs énormes face aux Bucks de Giannis (44 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 contres) puis les Wizards (55 points, 17 rebonds, 3 contres), AD évolue aujourd’hui à ce niveau de MVP tant attendu.

Alors forcément, le discours de Kevin Garnett a bien changé depuis.

“Tu as vu AD jouer ?” a balancé KG à son pote Paul Pierce sur son podcast. “Il assure. Il joue de manière fougueuse dans ce run. Mon plus gros point d’interrogation, c’est peut-il rester sur un tel rythme ? Peut-il être régulier à ce niveau et continuer de surfer sur la vague ? […] Mais big up à AD pour ce qu’il fait. Continue comme ça, ne t’arrête pas.”

C’est simple, on n’avait pas vu un Anthony Davis aussi dominant depuis le titre des Lakers dans la bulle, voire même depuis ses années New Orleans.

Néanmoins, comme le dit KG, on ne peut pas s’empêcher de se poser la question suivante : jusqu’à quand tout ça peut durer ? Car on connaît tous la fragilité physique de Davis ainsi que son historique de blessures. On sait que tout peut basculer d’un moment à l’autre avec lui. On rappelle juste qu’AD reste sur deux saisons avec seulement 76 matchs joués et une production bien inférieure (22,5 points, 8,9 rebonds) à celle qu’on peut attendre d’un tel talent.

On croise évidemment les doigts pour que le monosourcil reste en bonne santé et continue sur un rythme similaire. Si c’est le cas, les Lakers pourront revoir leurs ambitions à la hausse, surtout que LeBron James est aussi en train de préchauffer assez sérieusement.

“C’est la version d’AD dont les Lakers ont besoin. Il doit prendre les devants, être le numéro 1. S’il continue, si AD est dans la discussion MVP, alors les Lakers ont quelque chose sous la main. On sait tous de quoi il est capable, mais c’est une question de mentalité. Il est le seul en NBA à pouvoir rivaliser avec le Greek Freak [Giannis Antetokounmpo, ndlr.] quand il prend les choses personnellement, comme lorsqu’il a marqué plus de 40 points (contre Milwaukee). Si AD continue comme ça, les Lakers feront les Playoffs, sans aucun doute.”

Source texte : KG Certified: Ticket & The Truth (SHOWTIME Basketball)