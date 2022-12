Les Nets n’arrêtent plus de gagner. Après un début de saison chaotique, l’équipe de Brooklyn vient d’enchaîner une quatrième victoire à Washington et se retrouve désormais dans le Top 4 de la Conférence Est. Aux yeux de Kyrie Irving, le nouveau coach Jacque Vaughn n’est clairement pas étranger à ce redressement spectaculaire des Nets.

Quand Jacque Vaughn a pris les commandes de l’équipe suite au renvoi de Steve Nash le 1er novembre dernier, Brooklyn affichait un bilan de 2 victoires pour 5 défaites et rien ne semblait aller dans le bon sens. Nous sommes aujourd’hui le 13 décembre et les Nets sont donc quatrièmes au classement avec 17 succès pour 12 revers. On a fait le calcul pour vous : sous Vaughn, la bande à Kevin Durant a remporté 15 matchs sur 22 joués.

Les chiffres parlent en faveur du successeur de Nash, mais l’effet Vaughn dépasse le simple cadre des victoires et des défaites. Aujourd’hui, quand on regarde les matchs de Brooklyn, on voit une véritable équipe et pas uniquement une somme d’individualités. On voit un groupe qui prend plaisir à jouer ensemble et qui surtout fait les efforts, même sur le plan défensif (13e efficacité défensive en NBA cette saison). Symbole de ce collectif qui a gagné en solidité ces dernières semaines, la victoire à Indiana il y a quelques jours alors que Brooklyn débarquait avec une équipe F. Typiquement le genre de signe qui ne trompe pas, et qui doit rassurer Kevin Durant qui s’était plaint de la KD-dépendance l’année dernière.

Kyrie Irving with high praise for Jacque Vaughn: “Jacque’s made it very clear that if you’re not playing hard enough, he’s gonna let you know about it.” — Matt Brooks (@MattBrooksNBA) December 13, 2022

Kyrie Irving le dit lui-même : “Si vous ne jouez pas assez dur, Jacque vous le fait savoir”. On ne sait pas s’il y a un message caché envers Steve Nash, mais il est clair que l’intensité globale démontrée par les Nets sous Vaughn est largement supérieure à celle du tout début de saison, où Brooklyn ressemblait à une équipe bien bien soft.

Dès son arrivée à la tête de l’équipe et alors que les Nets étaient encore en pleine polémique Kyrie Irving (sans oublier les problèmes de blessure de Ben Simmons), Jacque Vaughn a su installer une nouvelle rigueur qui a permis de poser les bases d’un avenir plus stable. Une nouvelle dynamique soulignée notamment par Kevin Durant en personne et qui a permis à Vaughn – alors intérimaire – de garder son poste, Brooklyn décidant effectivement de le confirmer dans ses fonctions au lieu d’aller chercher un autre coach ailleurs (même si on connaît également les raisons de la non-arrivée d’un certain Ime Udoka…).

Kyrie Irving receives a play from Jacque Vaughn but does an audible & ask a Pick from Ben Simmons which Vaughn immediately calls a Time out. JV & Kyrie clearly frustrated w. play calling & communication. #NetsWorld pic.twitter.com/yp83JdobgM — Jeri Tsai (@JeriTsaiNets) November 27, 2022

Aujourd’hui, les Nets semblent enfin avoir trouvé leur rythme de croisière. L’infirmerie est pratiquement vide, les polémiques sont (en tout cas pour l’instant) derrière eux, et Brooklyn reste sur 8 victoires en l’espace de 9 matchs. Il y a un mois et demi, un tel scénario était vraiment difficile à imaginer dans ce coin-là de New York. Mais Jacque Vaughn a pris le défi à bras-le-corps, et aujourd’hui il fait l’unanimité du côté de BK.