Malgré des absences en pagaille, les Nets l’emportent à Indiana au finish grâce en particulier à leurs jeunes. On tient la victoire improbable de la nuit en NBA.

Pour la box score maison, cliquez sur le lien magique.

Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, Nic Claxton, Seth Curry, Royce O’Neale, T.J. Warren et Joe Harris. Non, on ne vous sort pas le roster des Nets mais bien la liste des indisponibles pour le match de la nuit face aux Pacers. Entre petits bobos pour les uns et mise au repos pour les autres, Jacque Vaughn avait des choix limités au moment de se rendre dans l’Indiana. En face, Rick Carlisle pouvait lui compter sur un groupe au complet pour l’occasion. De quoi imaginer une victoire plutôt tranquille des fermiers, surtout à domicile.

C’était sans compter sur l’abnégation de ces jeunes Nets, chaperonnés comme il se doit par Patty Mills et Markieff Morris, les vieux briscards. Pas de KD ou d’Uncle Drew cette nuit mais bien Edmond Sumner, Day’Ron Sharpe et surtout Cam Thomas. On se croirait période COVID mais ceux qui font normalement office de seconds couteaux n’avaient pas envie de plaisanter face à Indiana. Malgré 14 points de retard dans le troisième quart-temps, les Nets vont en effet réussir à retourner les Pacers, dans le sillage d’un IMMENSE Cam Thomas. Le leader du banc inscrit 33 points dont… 21 dans le money time. De quoi se défaire des copains de Tyrese Haliburton, qui comptaient pourtant encore 7 points d’avance à 5 minutes de la fin.

C’est donc une nouvelle victoire pour Brooklyn, la septième en huit matchs mine de rien et les Nets se rapprochent lentement mais sûrement du Top 3 de la Conférence Est. Il y a moins de deux matchs d’écart avec les Cavs. Et si la seconde franchise de Big Apple avait enfin trouvé son rythme de croisière ?

Pas de Kevin Durant, pas de Big 3, pas de problème pour les Nets. Belle victoire dans l’Indiana grâce aux réservistes, la preuve que cette équipe de Brooklyn a les reins solides. Ça revient fort à l’Est.