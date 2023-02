Le séisme a bien eu lieu à la fin de la nuit en NBA, puisque les Nets ont fracassé le bouton “Reconstruction” et ont envoyé Kevin Durant à Phoenix. En plus de 4 premiers tours de draft sans protection, Mikal Bridges, Cam Johnson, et Jae Crowder font le chemin inverse. Et cela faisait un bail que ce dernier souhaitait partir loin de l’Arizona.

Toutefois, l’interprète de “Last Last” n’est pas encore totalement sorti d’affaire, car même s’il voulait quitter les Suns depuis de longs mois et que c’est désormais chose faite, ce n’est pas dit qu’il descende de l’avion. En effet, les Nets prévoient d’étudier toutes les options pour le numéro 99 lors de la trade deadline de ce jeudi. Nous ne sommes donc absolument pas certains de voir l’ailier poser ses valises à Brooklyn. La franchise serait même encline à lui trouver un nouveau point de chute dès aujourd’hui. Pourtant, le chien de garde pourrait rendre de fiers services à des Nets en quête de stabilité défensive.

The Nets are expected to explore trade scenarios for Jae Crowder ahead of today’s 3 PM ET deadline, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Une question revient sur le tapis : “mais pourquoi ne pas tout simplement le couper ?” comme on le voit souvent au moment de la deadline afin de permettre à certains joueurs de rejoindre des contenders à moindres frais. Tout simplement parce que Jae Crowder ne veut pas renoncer à ses Bird Rights, qui peuvent permettre à l’équipe qui va l’acquérir de dépasser le plafond salarial pour éventuellement le resigner. En demandant un buyout, Crowder ferait une croix sur ces droits et renoncerait donc à plusieurs millions de dollars.

Jae Crowder est donc officiellement un membre des Nets aujourd’hui, mais ne devrait pas le rester longtemps. A peine arrivé et bientôt parti, tel semble être le destin du numéro 99, qui ne s’éternisera vraisemblablement pas à Bed-Stuy.