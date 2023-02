Cette nuit, l’intérieur des Spurs Jakob Poeltl a appris son transfert pour Toronto. Après cinq années passées à San Antonio, JP retourne dans sa franchise de départ, qu’il avait quittée tout jeune lors du trade de Kawhi Leonard vers le Canada. Pour les Spurs, ce trade s’inscrit dans un projet de reconstruction de la franchise.

La news a été pratiquement éclipsée. Avec l’échange à 3 qui s’est fait cette nuit entre les Lakers, le Jazz et les Wolves, suivi quelques heures plus tard de la bombe KD aux Suns, le transfert de Jakob Poeltl aux Raptors est passé à la trappe mais il est pourtant loin d’être insignifiant. Le trade inclut en retour Khem Birch et le premier tour de draft de 2024 des Dinos. Seulement dixièmes de l’Est, les Raptors espèrent accrocher une place en Playoffs et l’arrivée de l’intérieur permettra entre autres de soulager Pascal Siakam, qui réalise une saison de quasi All-Star mais qui aimerait sans doute respire de temps en temps.

Pour les Spurs en revanche, l’annonce du trade vise à deux choses : s’assurer d’avoir l’équipe la plus flinguée de la ligue pour se garantir les plus hautes probabilités de récupérer Victor Wembanyama à la Draft, mais aussi emmagasiner un maximum de tours de drafts possible, le but ultime étant d’assurer une reconstruction lente mais certaine, qui permettra à San Antonio de retrouver le chemin de la compétitivité d’ici quelques années.

The Toronto Raptors are acquiring San Antonio Spurs center Jakob Poeltl for Khem Birch, a protected 2024 first-round draft pick and two future second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/9Iz7KFCd20 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

L’intérieur fait donc ses valises après 5 années de bons et loyaux services pour les Spurs qui, entre temps, se sont définitivement rangés dans la catégorie des équipes claquées. A l’époque, l’échange qui envoyait Jakob Poeltl aux Spurs incluait également DeMar DeRozan, et a servi de monnaie d’échange au précieux Kawhi Leonard, qui a permis aux Raptors d’aller chercher le titre de 2019. Après une saison seulement, le sophomore était transféré dans une équipe où il a pu exprimer depuis son talent jusqu’à devenir, par périodes, le joueur le plus constant de son équipe. Cette année l’intérieur tournait en quasi double-double de moyenne, avec 12 points et 9 rebonds de moyenne, à 62% au tir, le genre de production qui fera le plus grand bien à des Dinos en manque de vrais intérieurs.

Toronto ça bouge, et ça devrait même bouger encore ce soir puisque OG Anunoby a fait sa valise et n’attend plus que sa destination pour décoller. La trade deadline c’est à 21h, et il fait déjà très très chaud dans les bureaux.