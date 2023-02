Les Lakers ont réussi à trader Russell Westbrook : l’opération est belle, et ce n’est peut-être pas fini

En transférant cette nuit Russell Westbrook au Jazz contre D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, les Lakers ont réalisé un super coup pour booster leur roster. Et c’est sans doute pas terminé…

Un an et demi après avoir monté un gros trade pour le faire venir, les Lakers ont finalement renoncé au projet Russell Westbrook. Tradé à Utah dans un deal en triangle, le meneur marsupilami aura tout de même été bien utile au finish en permettant aux Angelinos de récupérer trois joueurs qui devraient avoir un bel impact sur les résultats à venir. Petit tour d’horizon des nouveaux arrivants.

On commence par D’Angelo Russell et ce n’est pas vraiment une nouvelle tête dans la Cité des Anges. Drafté par… les Lakers en 2015 et tradé seulement deux ans après aux Nets, le meneur signe son comeback à Los Angeles. Performant cette saison à Minnesota (17,9 points, 6,2 passes de moyenne), Mister “Ice in my veins” va enfiler le costume de titulaire à la mène. Scoreur, très bon shooteur (39% de loin cette année), bon gestionnaire, il devrait faire un bien fou aux Lakers. Un profil qui fit bien avec celui des stars présentes, capable de jouer sans ballon mais aussi de prendre le lead lorsque les deux monstres sont au repos. Bref, une belle prise.

On enchaine ensuite avec Malik Beasley. Là encore un garçon qui devrait être accueilli à bras ouverts par LeBron James. On a tellement rigolé sur le manque de shooteurs aux Lakers et en voilà un bon qui débarque à Hollywood. Malik Beasley, c’est le gars qui peut commencer dans le cinq, qui peut prendre le lead du banc, c’est surtout quelqu’un qui met le truc orange dans le cercle. Son shoot du parking (38% de loin en carrière) sera là aussi un vrai bonheur pour le spacing des Lakers et lui devrait se régaler en tirs ouverts avec la présence de LeBron James et Anthony Davis pour occuper les défenses.

On finit avec notre troisième nouveau et quelque chose nous dit qu’il ne mettra pas longtemps à se mettre la fanbase des Lakers dans la poche. Jarred Vanderbilt est le prototype du joueur que chaque franchise aime avoir dans son roster. Dur au mal, combatif, le mec à qui on demande d’aller dans la boue et il y plonge avant de connaître le reste des ordres. Très bon défenseur et rebondeur, l’ailier-fort va aider à cimenter la défense des Lakers et offrir un boost d’énergie et de hustle au groupe de Darvin Ham. Si LeBron James voulait des soldats pour partir en guerre pour le titre, en voilà un qui colle au profil.

Trois belles acquisitions donc et les Lakers n’ont perdu “que” Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano-Anderson et un premier tour de Draft. Dans le jargon, on appelle ça une masterclass. Et maintenant, on ferme la boutique à L.A. ? Oh, c’est pas dit ! Comme mentionné juste au-dessus, seul un pick de Draft a été envoyé dans ce deal XXL. Il en reste donc un deuxième qui peut être utilisé pour ajouter un autre atout au roster, encore un peu de profondeur et de talent à ce groupe. Sans oublier que Pat Beverley et son contrat finissant de 13 millions de dollars sont toujours là pour servir de contrepartie à un nouveau deal. Rob Pelinka risque encore d’avoir quelques coups de fil à passer dans les prochaines heures.

Les Lakers ont réussi un gros coup cette nuit et relancé leur saison en récupérant plusieurs bons joueurs. En attendant de savoir ce que nous réserve Rob Pelinka pour les derniers moves, les Purple and Gold sortent clairement renforcés de cette trade deadline. En attendant encore mieux ?