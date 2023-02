À quelques heures de la Trade Deadline (ce soir à 21 heures), les équipes commencent à s’ajuster. Après les départs officiels de Kyrie Irving, Russell Westbrook et Kevin Durant, un autre joueur devrait s’accaparer l’attention des rumeurs d’ici ce soir : O.G. Anunoby.

Si nous avons eu droit à trois dingueries en à peine trois jours (Kyrie Irving, Kevin Durant et Russell Westbrook), la soirée de ce soir nous offre aussi des dossiers chauds à suivre, et en particulier celui d’O.G. Anunoby. Possédant une grosse cote sur le marché, l’ailier des Raptors est plus que jamais sur le départ, conséquence direct du trade de Kevin Durant.

LETS GOOOO ON ATTEND LE DEAL POUR ANUNOBY https://t.co/ka4AjmQKgv pic.twitter.com/gzUxqPaKxU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

Pas mal d’équipes sont sur le coup, notamment dans la conférence Ouest, comme l’indique Adrian Wojnarowski. Bah ouais, il faut bien défendre l’ami Kevin, et si les Knicks et les Suns étaient un temps favoris sur le dossier, l’intérêt autour d’O.G. est grandissant de l’autre côté du pays, Grizzlies et Blazers en tête.

Portland, qui s’est séparé de Josh Hart, a libéré un peu de cap space et pourrait se mettre à l’action, pour ajouter un soutien à Damian Lillard après avoir récupéré Cam Reddish, Svi Myhailiuk et Ryan Arcidiacono (wow, on tremble devant le supporting cast). De leur côté, les Grizzlies pourrait aussi se mettre sur la piste du numéro 3. Pas sûr que les Oursons bougent, mais s’il y a une opportunité, alors ils pourraient foncer. Difficile de laisser filer Anunoby pour Memphis, qui pourraient d’ailleurs envoyer le catcheur l’ailier Dillon Brooks en échange. Même si il partent d’un peu plus loin, les Mavericks, qui viennent d’accueillir Kyrie Irving seraient aussi bien inspirés de bouger leurs pions pour compenser le départ de Dorian Finney-Smith.

On ne sait pas encore où finira O.G. Anunoby, mais une chose est sûre… la barbaque des Raptors devrait faire partie de ceux qui pourraient animer le marché des transferts pendant ces dernières heures. Alors rendez-vous ce soirée, émoji yeux, émoji cœur, émoji fatigué.