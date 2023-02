24 heures après que LeBron James soit devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, les statisticiens de la Grande Ligue ont dévoilé un classement plutôt intéressant. Qui sont les joueurs qui ont le plus fait de passes décisives au King ? Le numéro 1 (Dwyane Wade) est totalement logique.

Avec 38 390 points, LeBron James est officiellement au sommet du classement des meilleurs marqueurs de tous les temps. Mais derrière chaque scoreur se cache un passeur et si Russell Westbrook est un petit héros à sa manière en ayant délivré la passe amenant au record du King, la NBA a dévoilé une stat insolite : les joueurs qui ont le plus fait d’assists à LBJ. Dwyane Wade est en tête et absolument personne n’est étonné.

Avec 337 passes décisives, Flash a donc grandement contribué au record du Chosen One. Rien que pendant leur quatre saisons en commun à Miami, D-Wade a régalé 313 fois son pote, alors que les 24 autres passes ont été faites à Cleveland, même si les plus fervents fans de Wade voudraient oublier qu’il a un jour évolué dans l’Ohio.

Un classement dans lequel on retrouve à la deuxième place… Eric Snow, qui était là lors du premier passage du King et qui a caviardé LeBron à 292 reprises. Monsieur Neige a tenu la mène des Cavaliers pendant quatre ans (de 2004 à 2008), et viennent ensuite Mario Chalmers (271 passes dé au Heat), Mo Williams (228 passes aux Cavs) et Kevin Love qui ferme le Top 5 avec 225 caviars plein d’amour.

Autre chiffre notable, Kyrie Irving est 6è du classement, avec “seulement” 209 assists. Assez étonnant de voir Uncle Drew à cette place quand on connaît la relation et la connexion entre les deux hommes, et on remarque aussi la présence de Russell Westbrook (171), alors que les deux hommes n’ont joué qu’une saison et demi ensemble. Anthony Davis est également dans la discussion avec 111 assists.

Source texte : NBA stats, Basketball Reference