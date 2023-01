Nous avait manqué ce petit horaire de fin de nuit. Le spot idoine pour l’écriture d’un thriller. Et si en plus le match se joue à Sacramento, difficile de ne pas y voir la mise en place parfaite pour éveiller les dieux du basket et leur demander d’agiter la baguette. C’était sensationnel. Dingue. Haletant. Dans la continuité de tout ce que l’on voit en ce moment. Très grand Fox. Immenses Lakers.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

De’Aaron Fox est un All-Star.

Étrange lancement, un peu à contresens de l’angle, mais passage obligé par la case renard. Et s’il avait mis ce dernier tir ? Déjà 34 points pour lui, 17 dans le 4e quart-temps, 3,6 secondes sur l’horloge pour remonter le ballon, prend son tir depuis le spot « Stephen Curry contre le Thunder », une action pour l’éternité… CLUNG, le cuir tape le fond d’arceau. Les Lakers l’emportent 136 à 134, De’Aaron Fox l’a mauvaise et invective les arbitres, Thomas Bryant bombe le torse, Russell Westbrook est aux anges.

Ça va devenir très dur de ne pas l’envoyer au All-Star Game. Très dur pic.twitter.com/GKY0Bwwct8 — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 8, 2023

Cinquième victoire consécutive pour les Lakers. L’expression Big Three Four n’a jamais été aussi propice qu’à ce déroulé. 116 des 136 points inscrits par Los Angeles viennent de Dennis Schroder, LeBron James, Thomas Bryant et Russell Westbrook. Difficile toutefois de les regrouper sous une seule et même statistique tant leurs apports ont été différents. Pour commencer, Russell Westbrook est devenu le 2e joueur de l’histoire “récente” à claquer 20 points, 5 rebonds et 15 passes en sortie de banc (le premier était Slick Watts en 1977). Gros début d’année 2023 pour le marsupilami. 22/46 au tir sur les trois derniers matchs, un rôle ESSENTIEL dans ce succès à Sacramento. Il a complètement « out-mastered » Davion Mitchell et s’est payé la défense des Kings jusqu’au bout du bout. Un petit espace en sortie d’écran, drive entre les guibolles des défenseurs, caviar/finition à jauger selon le placement des coéquipiers. Du très grand Russell Westbrook. Et comme par hasard, ses bonnes performances coïncident avec… les victoires des Lakers. On peut lui jeter la pierre. Jamais dire qu’il ne sert à rien.

Mention obligatoire pour Thomas Bryant, patronnesque de A à Z, leader mental des Lakers sur la rencontre avec 29 points à 12/14 au tir, 14 rebonds et 1 block. De l’énergie pure. Une masse galvanisée qui – même s’il termine en 25/12/7 – a largement remporté son duel contre Domantas Sabonis. Sur chaque rebond grimpait l’euphorie, comme s’il était intouchable. L’impression de l’avoir vu remonter au cercle sur toute la durée du 4e quart-temps. Et pour le côté un peu greatness, Thomas Bryant est le 4e Laker de l’histoire à poser un match en 28/14 à au moins 85% au tir. Les trois autres ? Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar et Shaquille O’Neal. Bienvenue parmi les très grands (toute proportion gardé hein, ça reste Thomas Bryant).

Giga LeBron James. Le plus fanatique des 4 fantastiques. Comme l’impression de se répéter tous les deux soirs mais a-t-on déjà vu un joueur de 38 berges porter son équipe comme il le fait ? Là encore il faut rester mesuré. C’était une défense bien tristoune de Sacramento en face. Pour autant, l’addition a été correctement réglée : 37 points à 50% au tir, 8 rebonds, 7 assists, +15 de plus/minus ET cette incursion clutchissime à 50 secondes du terme. Trois défenseurs, magnifique détente pour passer sous le contest de Keegan Murray, les arbitres valident le 2+1. Coup de sifflet assez incontestable hein, on précise, parce que tout n’était pas évident dans la dernière minute du match. Pas mal de décisions controversées. Une dernière faute peu évidente de De’Aaron Fox sur Dennis Schroder. C’est d’ailleurs cette faute – à quatre secondes de la fin – qui a scellé la victoire de Los Angeles. Deux lancers pour le Schro’. De l’argent aux coffres. 27 points à 4/5 du parking, lui non plus n’était pas dégueu.

LeBron tonight in the Lakers W: 37 points

8 rebounds

7 assists 👑 pic.twitter.com/bskcG6tWeT — NBA (@NBA) January 8, 2023



Double victoire sur les Hawks, Charlotte au tapis, le Heat et les Kings passés à tabac. Les Lakers surfent la meilleure des vagues avec cinq victoires consécutives. Les hommes de Darvin Ham disposent désormais de deux jours de repos avant de se rendre à Denver lundi soir pour tenter d’y tomber le grand patron de la Conférence Ouest. Et s’ils y parvenaient ? Et si cette dynamique amorçait le renouveau que l’on attend depuis deux ans – presque trois ? Là encore on prend des pincettes et on observe tout ça de très loin. Ce match était dingue, mais les Lakers restent les Lakers. Pas impossible que Russ tire à 4/17 lundi et gonfle les bibis sur son seul lay-up de la soirée. Pas impossible non plus que Thomas Bryant se révèle “limité” dans sa capacité à enchaîner les matchs. Excellent poste 5 d’énergie, de bonnes mains, mais Nikola Jokic l’attend et s’il mange 45/15/10 sur la tête on ne sera qu’à moitié surpris. Pas ce qu’on souhaite évidemment. Ça fait du bien un peu de fraîcheur. Et si la Conférence Ouest pouvait gagner un contender de dernière minute (en attendant Anthony Davis), double plaisir car LeBron James est du navire.

Big win des Lakers, grosse désillusion pour Sacramento. Un derby californien ça se joue et ça se gagne, De’Aaron Fox et ses potes n’ont pas réussi à faire déjouer l’équipe en forme du moment. Peut-être qu’avec un poil plus d’investissement de l’un des deux côtés du parquet, les Kings auraient été plus tranquilles. Mais avec des « si » on envoie Austin Reaves au All-Star Game. Et puis quoi encore.