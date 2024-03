En inscrivant 31 points dans la victoire des Los Angeles Lakers cette nuit, face aux Washington Wizards, LeBron James s’est rapproché plus que jamais de la barre des 40 000 unités en NBA. Plus que 9 pour le King, qui réussira probablement cette performance lors de son prochain match joué. Dès ce samedi face aux Denver Nuggets ?

LeBron James a réalisé un back-to-back exceptionnel qui l’a placé encore davantage à la porte de l’histoire. Le King est à un match de réussir ce qu’aucun autre être humain n’a jamais fait avant lui, atteindre les 40 000 points en NBA. Il ne lui manque en effet que 9 unités pour passer cette bar et créer un club dans lequel il risque de se sentir seul un bon bout de temps. Un petit peu comme Timéo, 18 ans depuis la semaine dernière, qui a cru que c’était une bonne idée d’arriver au Macumba à 20h30.

LeBron James va donc réussir cette prouesse lors de sa prochaine sortie. Au choix contre les Denver Nuggets ce samedi ou contre le Oklahoma Thunder lundi prochain en cas de repos. Quoi qu’il en soit, on vous laisse préparer votre meilleur outfit pour l’occasion et préparer vos mots pour la cérémonie qui interrompra certainement le premier quart-temps.

40 000 c’est absolument énorme, et pour vous le prouver, on a décidé de l’utiliser dans différentes phrases de la vie quotidienne. Vous êtes prêts ? Nous non plus.

“J’ai mis 40 000 ballotines au four, tu penses que ça va suffire pour le banquet du Stade Toulousain ?”

“Keen’V, il reste 40 000 places disponibles sur ta tournée, t’es sûr que tu veux pas annuler ?”

“Timéo, je t’ai déjà dit 40 000 fois que je ne voulais pas aller en boîte de nuit avec toi, en plus tu y vas trop tard, j’ai équitation à 9h demain !”

“Il y a bien 40 000 bouteilles de champagne au frais pour votre anniversaire, madame la sœur de Neymar. Au fait, le métatarse de votre frère va bien ?”

“On a encore vendu 40 000 CD’s pour les restos du cœur cette année, merci pour votre mobilisation exceptionnelle.”

“Bravo à Rafael Nadal, qui remporte son 40 000e Roland-Garros cette année, quel champion. Un petit mot Rafa ?” “Hola a todos !”

“C’est la 40 000e fois que Tristan Thompson trompe Khloé Kardashian, je me demande bien si elle va lui pardonner.”

“Avec 40 000 écoutes en première semaine, le nouvel album de Clara Luciani se rapproche déjà du disque d’or.”

“Dans son nouveau contrat au Real Madrid, Kylian Mbappe touchera 40 000 euros par seconde.”

“T’as trop de chance Harry, c’est le nouveau Nimbus 40 000 !”

“J’ai mis 40 000 euros de côté pour louer un appartement deux semaines à Paris et aller voir les Jeux olympiques. J’ai pu réserver une benne à Aubervilliers et une place pour les qualifications de l’épreuve de tir à l’arc.”

“Giovanni Marriette, combien d’articles avez-vous déjà écrit sur TrashTalk ?” “40 000!”

“Giovanni Marriette, combien de raclettes avez-vous déjà mangé cet hiver ?” “40 000!”

C’était quoi le sujet de l’article déjà ? Allez, next.