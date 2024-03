Victor Wembanyama et les Spurs ont surpris cette nuit le Thunder dans un money time de folie au Frost Bank Center. Le Français a envoyé 28 points, 13 rebonds, 7 passes et 5 contres face à celui qui a déjà des aires d’ancien rival, Chet Holmgren.

Vous vous souvenez lorsque Chet Holmgren déclarait qu’il pensait devenir le meilleur joueur de la Ligue en quelques mois ? C’était mignon. D’un contre monstrueux dans le quatrième quart-temps de la rencontre d’hier soir, Victor Wembanyama l’a ramené sur terre et a ponctué une partie exceptionnelle. Au petit matin les yeux brillent encore, les chants “Wemby Wemby” de la foule texane résonnent comme de l’écho et on se dit qu’on a quand même bien de la chance de vivre ça.

Avec 28 points, 13 rebonds, 7 passes et 5 contres, le Français a dominé la rencontre. Surtout, il a ouvert un nouveau club statistique dans l’histoire de la NBA : celui d’un joueur à plus de 25 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 tirs à 3-points dans un match. Un nouveau genre de five-by-five.

Spurs beat the Thunder, 132-118

Victor Wembanyama had 28 points, 13 rebounds, 7 assists, 5 blocks and 2 steals on 9/17 FG and 5/7 3P.

He becomes the first player in NBA history with 25 points, 10 rebounds, 5 assists, 5 blocks and 5 3-pointers in a game.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) March 1, 2024

Alors, on le sait, ces stats “premier joueur à”, sortent par les yeux de beaucoup, des nôtres aussi parfois. Mais avec un petit peu de recul sur celle-là, on se rend bien compte qu’elle est spéciale.

Déjà réussir 5 trois-points et 5 contres dans un match est extrêmement compliqué. Cette saison, seuls Myles Turner et Kristaps Porzingis ont également réussi cette prouesse. Mais à ça il faut ajouter 5 passes et monter à 25 points… En bref il faut se lever de bonne heure.

Le problème, c’est que pour Wemby, ça ne semble pas exceptionnel sur le papier. On se dit que c’est le genre de production qu’il pourrait complètement banaliser dans les années à venir. Si l’adresse est là, ça ressemble presque à une performance hebdomadaire.

Ce que l’Alien fait depuis le début 2024 est ahurissant. À chaque rencontre, une nouvelle statistique émerge et il se fait une plus grande place dans le livre des records NBA. Il a déjà 9 doigts sur le trophée de Rookie de l’année et la dernière phalange appartenant à Chet Holmgren a peut-être été balayée d’un contre cette nuit.

Le prochain match de Victor Wembanyama aura lieu ce dimanche contre les Indiana Pacers. Face à une équipe qui joue à un tel rythme et qui est à ce point portée vers l’attaque, on se demande bien ce que le Français va encore pouvoir nous inventer.

En attendant le quadruple-double ?

Source texte : Andrew Lopez