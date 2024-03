Et on part sans plus attendre sur le Shaqtin’ A Fool de la semaine, avec comme héros principal un homme qui est bien plus qu’un héros, un homme qui tient carrément de l’inspiration pour tous les plus grands lanceurs de briques au monde : j’ai nommé l’immense Jordan Poole !

Le niveau de Scottie Barnes face aux Hawks n’est RIEN par rapport au niveau de recherche des équipes de montage du Shaqtin’ A Fool. C’est quand qu’on peut crier au génie ?

A-t-on déjà vu quelqu’un refiser un tir comme Jevon Carter ? Oh que oui, c’était en 2021, et depuis, ce genre de manquement s’appelle une “Ben Simmons”.

GG Jackson est resté coince dans NBA 2K. Forcément, ça donne d’autres idées au Shaq et c’est donc le grand retour du pis de vache, les vrais savent.

Jordan Poole dans le Shaqtin’ A Fool c’est 1) logique et 2) l’occasion d’un joli de mot : Shaqtin’ A Poole, bien entendu !