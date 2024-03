Dans une lettre postée sur ses réseaux sociaux, Caitlin Clark a annoncé qu’elle quitterait la NCAA à la fin de la saison pour rejoindre la WNBA en 2024. Le Fever d’Indiana qui dispose du premier choix se frotte les mains. La future équipe de la meilleure scoreuse de l’histoire du championnat universitaire fait déjà peu de doute.

Pour celles et ceux qui ne la remettraient pas encore, Caitlin Clark vient donc de dépasser Kelsey Plum tout en haut du classement des meilleures scoreuses NCAA de tous les temps. La saison dernière, elle avait cassé les réseaux sociaux avec des performances hallucinantes à base de tirs très lointains lors de la March Madness, échouant seulement face aux Tigers de LSU en finale. Logiquement élue Player of the Year 2023 et favorite pour réaliser le back-to-back, elle est encore sur les bases d’une saison all-time et domine le pays au nombre de points (32,2 pions par match) et au nombre de passes décisives (8,7 assists par match). Mais le plus bel accomplissement de sa jeune carrière consiste peut-être à avoir eu l’honneur… d’être représentée par une statue en beurre au Iowa State Fair. Elle est comme ça Caitlin, très attachée à ses origines et proche du peuple.

Pourtant, sa vie va changer en 2024.

À 22 ans, Clark avait encore la possibilité de rempiler pour une année de plus à l’université de son Iowa natal comme le règlement le stipule pour les joueuses dont le début de cursus a été contrarié par la pandémie. Elle a finalement décidé d’écarter cette option pour entrer dans le monde professionnel au terme de la saison 2023-24 comme elle l’explique dans une lettre publiée ce jeudi 29 février.

“Cette saison est encore loin d’être terminée et nous avons encore beaucoup d’objectifs à atteindre mais ce sera ma dernière à Iowa. Je suis très heureuse de me présenter à la Draft WNBA 2024. Je n’ai pas les mots pour exprimer toute ma gratitude envers toutes les personnes qui m’ont encouragée durant mes années à Iowa – mes coéquipières, qui ont rendu ces quatre années incroyables, mes entraîneurs et le staff qui m’ont toujours laissée être moi-même, les fans des Hawkeyes qui ont rempli Carver chaque soir de match, et tous ceux qui sont venus sont nous encourager aux quatre coins du pays, particulièrement les enfants. Plus important encore, rien de tout cela n’aurait été possible sans ma famille et mes amis, qui sont toujours restés à mes côtés depuis le début. Grâce à vous tous, mes rêves se sont réalisés.”

🖤 pic.twitter.com/9bd3w390Ka

— Caitlin Clark (@CaitlinClark22) February 29, 2024

Après cela, il n’y a plus de retour en arrière possible et cette March Madness marquera donc la fin de son chapitre dans l’Iowa. Caitlin Clark compte bien en profiter pour ramener le programme en finale et lui offrir le premier titre national de son histoire. Ensuite, tout risque de s’enchaîner très vite. Le 15 avril 2024, la commissionnaire Cathy Engelbert devrait appeler son nom en premier lors de la Draft WNBA et ce sera alors le début d’une nouvelle vie.

Le choix du front office du Indiana Fever en possession du first pick ne fait guère de doute, les cancres de ces deux dernières saison WNBA sont sur le point de mettre la main sur un talent générationnel qui draine les foules et met la lumière sur le basket féminin.

No. 1 ⏳

— Indiana Fever (@IndianaFever) February 29, 2024

Caitlin Clark s’apprête à découvrir le monde des grands, mais elle ne sera pas trop perdue. Elle bat des records d’audience régulièrement depuis la March Madness 2023 et fait déjà partie des superstars mondiales. Les caméras et la pression médiatique, elle connait. Elle ne souffrira pas trop non plus du dépaysement. Le Fever se trouve à moins de 600 kilomètres de son campus actuel, une broutille à l’échelle des States.