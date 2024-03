Jamal Murray (Nuggets) blessé à la cheville contre le Heat

Face au Heat, Jamal Murray n’aura pas pu participer à la victoire collective pendant très longtemps. Vers la fin du deuxième quart, sur un drive anodin, il est retombé sur le pied d’Aaron Gordon. Il n’est jamais revenu sur le terrain et d’après les premiers retours, il souffrirait d’une entorse à la cheville gauche.

Dur. Jamal Murray n’a vraiment pas été épargné par les blessures pendant sa carrière. Même si celle là ne devrait pas le garder éloigné des terrains aussi longtemps qu’en 2021, c’est tout de même pas de chance à un mois et demi des Playoffs. Surveillance accrue, forcément.

Jamal Murray went to the looker room 😳 pic.twitter.com/rqZdeZRRMz

— FastBreakPhenom (@FastBreakPhenom) March 1, 2024

Jamal Murray is being ruled out for the rest of the game with a right ankle sprain. https://t.co/DQBHZScLNz

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 1, 2024

Un coup d’arrêt alors qu’il est l’heure de lancer la dynamique finale. On le sait et on l’a vu la saison dernière, Jamal Murray est indispensable en Playoffs. Oui, Nikola Jokic se débrouille très bien tout seul mais compliqué d’aller au bout de cette façon. Ensuite, le J augmente tous les ans son niveau de jeu une fois arrivée la post-season. Dernier exemple en date ? 26 points et 7 passes lors des Playoffs 2023 et des Finales encore meilleures. Bim, une bague, pas de hasard.

Pas encore de news sur le temps d’indisponibilité prévu mais on espère le moins possible pour revoir le duo Jokic – Murray enchaîner les séries à partir d’avril. Cette victoire face au Heat a un goût plus amer que prévu, on croise les doigts.

Source texte : Chris Haynes