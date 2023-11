Nikola Jokic va devoir porter les Nuggets sans son lieutenant un petit peu plus longtemps. La blessure à l’ischio-jambier dont a été victime Jamal Murray lors de la victoire face aux Bulls va le tenir éloigner des terrains jusqu’au mois de décembre.

On ne prend pas de risque côté Nuggets. L’objectif est clair et commence en avril. C’est à cette période que Michael Malone souhaite disposer d’un effectif au complet. Alors lorsque Jamal Murray s’est blessé à l’ischio-jambier droit contre les Bulls samedi dernier, on savait qu’ils ne précipiteraient pas son retour. Le meneur de Denver reviendra sur les parquets lorsqu’il sera en pleine possession de ses moyens et que la gêne aura complètement disparu. Surtout étant donné que le Canadien avait déjà ressenti une tension au niveau de l’ischio-jambier lors de la fin du training camp.

Alors du fait de toutes ces raisons et selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Jamal Murray sera éloigné des terrains trois à quatre semaines, au moins jusqu’à la fin du mois de novembre.

ESPN Sources: Denver Nuggets star Jamal Murray will be likely sidelined for the remainder of the month because of his right hamstring strain. pic.twitter.com/yfdxUZ5bkK

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 8, 2023

Sans lui, les Nuggets ont remporté leurs deux derniers matchs face aux Pelicans et la nuit dernière contre les Warriors. Le collectif reste fort et Nikola Jokic est absolument monstrueux depuis le début de la saison. En plus, certaines bonnes surprises pointent le bout de leur nez, comme Julian Strawther ou le légèrement plus attendu Christian Braun.

Reggie Jackson a pris sa place dans le cinq de départ et a planté 20 points et distribué 6 passes décisives dans la victoire contre Golden State. La mentalité du next man up est appliquée à merveille dans le Colorado.

La fin du mois de novembre est, sur le papier, plutôt clémente pour les Nuggets qui affronteront tout de même deux fois les Clippers, Cleveland ou encore Orlando. De quoi réussir à garder la première place de la Conférence, même sans Jamal Murray sur le terrain ?

Source texte : ESPN