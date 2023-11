Absent depuis le début de la saison régulière à cause d’un dos douloureux, Bradley Beal a enfin foulé un parquet NBA cette nuit. L’arrière des Suns a fait ses débuts dans la victoire de Phoenix en prolongation à Chicago.

13 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 contre, 2 pertes de balle, le tout à 3/12 au tir (3/6 à 3-points, 4/4 aux lancers-francs) en 24 minutes de jeu.

Sans surprise, il y a eu du bon et du moins bon pour Beal dans ses grands débuts avec Phoenix. Le bon, c’est un début de match plutôt réussi avec du playmaking et surtout deux tirs primés en catch & shoot alors que la défense était focalisée sur Kevin Durant. Typiquement le genre de séquences qu’imaginaient les Suns quand ils ont recruté Bealou. Le moins bon, c’est ce 1/9 au tir pendant le reste du match. Typiquement les stats d’un joueur encore rouillé par son absence prolongée.

Au final, Bradley Beal retiendra quand même le principal, à savoir la victoire des Suns. Même s’il n’a pas participé à la prolongation puisqu’il était sous restriction de minutes.

“Il a eu des bons passages et des passages où c’était plus difficile. On le fait jouer d’une manière à ce qu’il retrouve le rythme. Mais j’ai vraiment aimé la manière avec laquelle il s’est donné. Nous sommes à 1-0 avec Bradley Beal dans le cinq.”

– Le coach Frank Vogel après le match (via ESPN)