Le Miami Heat s’est imposé contre les Memphis Grizzlies cette nuit (108-102), mais la soirée a été gâchée par une mauvaise nouvelle. Tyler Herro s’est blessé à la cheville dans le premier quart-temps et s’attend à rater quelques semaines de compétition.

Tyler Herro réalisait un excellent début de saison avant de se blesser contre Memphis ce mercredi. L’arrière du Heat de Miami tournait à 25,3 points et 5,0 passes décisives de moyenne à 45% au tir et 41% de loin au moment de commencer cette rencontre.

Malheureusement, en réalisant un floater, Guitar Herro est retombé sur le pied de Jaren Jackson Jr. et sa cheville n’a pas tenue. Le joueur de 24 ans a raconté ce qu’il a ressenti au micro du Bally Sports Sun, dans le vestiaire après la rencontre et a également posé son propre diagnostic.

“Je m’attends à rater probablement quelques semaines.”

“Lorsque c’est arrivé, je l’ai ressenti et je savais mentalement, j’ai entendu un craquement et des fissures dans ma cheville et je me suis dit, ouais, c’est fini.”

“Obviously probably a couple weeks…

…I heard some crunches and cracks in my ankle and I’m like ‘yeah, that’ll be it.’ So, I actually told the bench like ‘I’m done.'”

